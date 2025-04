© Foto: adobe.stock.com

Es brodelt gewaltig, aber noch sitzt der Deckel fest; so oder so ähnlich könnte man die Situation bei Silber umschreiben. Der Silberpreis hat gegenüber Gold enormes Nachholpotenzial, kann es aber noch nicht abrufen.Gold und Kupfer mit Momentum, Silber noch gedeckelt Die Stärke des Goldpreises beeindruckt. Bislang wurde jeder Rücksetzer, war auch noch so klein, zum Einstieg genutzt. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass die Goldpreisrallye intakt ist und noch weit gehen könnte. Produzentenaktien bauen Momentum auf. Selbst die Dickschiffe des Sektors Barrick Gold und Newmont kommen derzeit in Fahrt. Die etwas größeren Chancen dürften jedoch noch immer in der zweiten und dritten Reihe der …