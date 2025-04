Agfa-Gevaert zeigt kurzfristige Erholung, bleibt aber langfristig schwach. Analysten sehen Potenzial durch niedrige Bewertung und starke ESG-Performance.

Die Agfa-Gevaert-Aktie zeigte sich zuletzt mit leichten Erholungstendenzen. Am gestrigen Handelstag legte das Papier um 3,03 Prozent auf 0,884 Euro zu. Dennoch bleibt die mittel- bis langfristige Performance ernüchternd: Seit Jahresanfang verlor der Titel 5,06 Prozent, im Jahresvergleich sogar 26,54 Prozent.

Fundamentale Bewertung spricht für Unternehmenswert

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Agfa-Gevaert ?

Interessant ist die aktuelle Bewertungssituation des belgischen Technologiekonzerns:

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,12 - ein klarer Hinweis auf mögliche Unterbewertung

Analysten sehen durchschnittliches Kursziel von 1,40 Euro, was 58,37 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt

ESG-Rating von MSCI mit "A" bewertet Nachhaltigkeitsperformance als überdurchschnittlich

"Die Bilanzgewinne wurden in den letzten Monaten deutlich nach oben korrigiert", heißt es in aktuellen Analystenberichten. Gleichzeitig warnen Experten vor den fragilen Margen und der schwachen Rentabilität des Unternehmens.

Technologieriese mit globaler Präsenz

Agfa-Gevaert ist in vier Geschäftsbereichen aktiv: Von Drucklösungen über Healthcare-IT bis zu radiologischen Systemen. Mit Produktionsstätten in über zehn Ländern und Vertriebsorganisationen in mehr als 40 Märkten zeigt das Unternehmen globale Präsenz. Der Hauptsitz befindet sich im belgischen Mortsel.

Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt rund 140 Millionen Euro. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch liegt bei -35,37 Prozent, während das Papier aktuell 45,29 Prozent über seinem Jahres-Tief notiert. Die Volatilität der letzten 30 Tage wurde mit 54,88 Prozent annualisiert berechnet - ein Indiz für die risikobehaftete Handelsphase.

Anzeige

Agfa-Gevaert-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Agfa-Gevaert-Analyse vom 19. April liefert die Antwort:

Die neusten Agfa-Gevaert-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Agfa-Gevaert-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Agfa-Gevaert: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...