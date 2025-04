Diese Aktie für die Ewigkeit bricht am Dienstag überraschend deutlich ein. Doch könnte sich dadurch für Anleger womöglich eine attraktive Kaufchance anbahnen? Das ist jetzt wichtig zu wissen. Am Montag nach Börsenschluss hat der Luxuskonzern LVMH seine Quartalszahlen vorgelegt und damit die Erwartungen der Börse enttäuscht. Im Anschluss brach die Aktie am Dienstag um fünf Prozent ein. Das wurde konkret gemeldet: Aktie für die Ewigkeit bricht massiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...