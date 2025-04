News von Trading-Treff.de Eine brisante Woche endete nun für die Siemens Energy. Am Ende ging es auf Kurse von über 63 Euro nach oben. Die Woche hatte mit einem Niveau von in etwa 55 Euro begonnen. Damit ist die Aktie innerhalb der wenigen Handelstage gleich um über 10 % aufwärts marschiert. Die Notierungen sind nicht nur in einem klaren Aufwärtstrend. Sie haben auch die Chance, sich noch deutlicher nach oben abzusetzen, so zumindest die Gefühlslage ...

