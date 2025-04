Ripple Kurs Analyse: Einsteigen oder Finger weg?

Ripple konnte sich zuletzt zwar erholen, steht in Betracht der Umstände aber dennoch vor einer ungewissen Zukunft. An dieser Stelle kommt die Frage auf, ob sich zum aktuellen Zeitpunkt ein Investment in den Altcoin lohnt oder ob doch lieber die Finger davon gelassen werden sollten. Wir haben die Situation rund um Ripple beleuchtet und zum Schluss des Beitrags einen Geheimtipp parat, der schnell an Dynamik gewinnt.

Ripple gewinnt leicht im Wert: Die Gründe im Überblick

Für Ripple ging es in den letzten Tagen leicht aufwärts, um genauer zu sein um rund 4,2 Prozent in den letzten sieben Tagen, Tendenz steigend. Die Verluste innerhalb von einem Monat liegen dem entgegen bei noch 16 Prozent und damit auf einem leicht höheren Niveau, wie bei den meisten anderen Kryptowährungen. Der Bitcoin steht dem entgegen bei einem Verlust von nur einem Prozent, Ethereum wiederum bei mehr als 20 Prozent im gleichen Zeitraum.

Der Hauptgrund für die Verluste am Krypromarkt ist im aktuellen Agieren der US-Regierung zu sehen, die mit ihren geplanten und teilweise umgesetzten Strafzöllen für große Unsicherheiten an den internationalen Finanzmärkten sorgt. Doch bei Ripple steht derzeit deutlich mehr im Fokus, als nur die reine Zollpolitik der US-Regierung. Ein zentraler Punkt, nach dem Abschluss der Rechtsstreitigkeiten mit der SEC, ist in der immer näher rückenden Auflage eines XRP-Spot-ETFs zu sehen.

Betrachtet man die Rangliste, in der die Anzahl von Anträgen zu den jeweiligen Kryptowährungen zusammengetragen sind, dann führt zum aktuellen Zeitpunkt Ripple mit Abstand. Derzeit liegen ganze 10 Anträge für den Altcoin vor und damit doppelt so viele wie bei Solana. Für den Dogecoin und den Litecoin liegen zudem jeweils drei Anträge vor. Einer der Hauptfaktoren ist das große Potenzial, welches die Anbieter in dem Altcoin sehen, auch insbesondere aufgrund der hohen Marktkapitalisierung, die bereits in wenigen Wochen die von Ethereum übertreffen könnte. Darüber hinaus haben bereits mehrere Analysten ihre Zuversicht kundgetan, dass die ersten ETF-Genehmigungen bereits kurz bevorstehen würden.

Jetzt schnell in Ripple investieren, bevor es zu spät ist?

Doch sollte man in Anbetracht des augenscheinlichen Potenzials jetzt schnell in Ripple investieren oder sollte man doch lieber auf Nummer Sicher gehen und die Finger von einem Investment lassen? Möchte man der Prognose von mehreren Analysten folgen, dann wird Ripple noch dieses Jahr oberhalb eines Kurses von 5 US-Dollar liegen, nachdem die ersten Spot-ETFs zugelassen wurden. Der Grund dafür ist auf der einen Seite die Euphorie der Anleger, die zu erwarten ist und der langfristige Zufluss von Kapital aus dem traditionellen Finanzmarkt. Durch die Spot-ETFs wird den Akteuren ein vereinfachter Zugang zu Altcoins ermöglicht, von dem insbesondere Großunternehmen und Großinvestoren profitieren, für die ein klassischer Zugang mittels einer Kryprobörse nicht infrage kommt. Ein Kurs von 10 US-Dollar und mehr rückt damit im Bereich des möglichen.

