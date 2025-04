© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Die jüngste politische Unruhe in der Türkei hat internationale Investoren verunsichert - dennoch bleibt die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Stabilisierung bestehen. Experten sehen Renditechancen.Die Festnahme des prominenten Oppositionspolitikers Ekrem Imamoglu löste im März einen Abverkauf an den türkischen Finanzmärkten aus: Der Aktienmarkt des Landes geriet unter Druck, die Lira verlor an Wert und ausländische Investoren zogen in den drei Wochen bis zum 4. April netto rund 4,85 Milliarden US-Dollar aus dem türkischen Anleihemarkt ab, wie Daten der Zentralbank zeigen. Doch die grundlegende Investmentstory für das Land ist weiterhin intakt, sagt der US-Vermögensverwalter Pacific …