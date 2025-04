USA im Handelskrieg: Sinkende Zustimmungswerte könnten Wende bringen

Die Zollpolitik von Donald Trump hat zu der schlechtesten Entwicklung der Aktienmärkte unter einem US-Präsidenten in der Geschichte des Landes geführt. Dies macht sich auch bei der Einstellung der Bevölkerung zunehmend bemerkbar, sodass die Zustimmungswerte deutlich abgenommen haben. Die historischen Erfahrungen und aktuelle Umfragen deuten auf eine mögliche Wende in der US-Handelspolitik hin, die auch für Kryptomärkte relevant sein könnte.

Globalisierung und Deglobalisierung im historischen Kontext

Schon seit der Antike gab es immer wieder Zeiten, in denen sich die Welt oder damals zumindest Teile davon in verschiedenen Perioden befunden hat, in denen entweder verstärkt in Richtung Globalisierung oder aber auch Deglobalisierung tendiert wurde. Meistens war die "Globalisierung" mit der Expansion von Großreichen verbunden, wohingegen deren Zerfall in eine Zeit der Fragmentierung oder anders formuliert "Deglobalisierung" überging.

In jüngerer Zeit erfolgte die erste industrielle und kapitalistische Globalisierungswelle unter liberalem Freihandel zwischen den Jahren 1870 und 1914. Diese brach dann zwischen 1914 und 1945 wieder durch den Ersten Weltkrieg, den wirtschaftlichen Unfrieden, die Weltwirtschaftskrise, den Protektionismus und den Aufstieg autoritärer Regime zusammen. Der Smoot-Hawley Tarrif Act von 1930 aus den USA ist ein prominentes Beispiel für den damaligen Protektionismus, der die inländische Wirtschaft schützen sollte.

Umfragewerte zeigen Rückgang der Unterstützung für Protektionismus

Ein vom Polarization Research Lab veröffentlichter Chart zeigt auf, dass der Unterschied der Meinung der Liberalen, Moderaten und Konservativen bei der Zustimmung zum Freihandel vor Trumps Amtsantritt nicht mehr als 5% betrug. Seither sind die unterschiedlichen Gruppen immer stärker auseinandergelaufen.

Während Trump die konservativen Anhänger immer stärker von seinem Protektionismus überzeugen konnte, haben sich die Zustimmungswerte der Moderaten und Liberalen für den Freihandel deutlich erhöht. Bei den Moderaten stieg die Zustimmung von etwa 17% auf mehr als 26%, bei den Liberalen sogar von 17-20% auf über 43%. Diese dramatische Polarisierung im kurzen Zeitraum könnte darauf hindeuten, dass die USA schon bald einen gemäßigteren Kurs mit einer moderateren Zollpolitik fahren könnten - möglicherweise noch vor der nächsten US-Wahl in drei Jahren.

