Bitcoin an kritischem Wendepunkt: Technische Analysten sehen entscheidende Kurszonen

Bitcoin steigt heute um 1 Prozent und übertrifft damit 85.000 US-Dollar. In 2025 gibt es bis dato knapp zweistellige Verluste. Das eigentlich bullische Anfangsquartal nach einem Halving-Jahr verlief so gar nicht nach Vorstellung. Zuletzt gab es eine blutrote Korrektur, bei der Bitcoin vom Allzeithoch über 30 Prozent fiel. Doch nun könnte sich eine Trendwende anbahnen.

50-Tage-Durchschnitt als erstes positives Signal

Der bekannte Analyst Scott Melker bewertet die aktuelle technische Lage von Bitcoin mit vorsichtigem Optimismus. Besonders betont er den ersten klaren Schlusskurs oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts seit längerer Zeit. Diese Marke gilt im kurzfristigen Trading als wichtiger Trendindikator. Dass der gleitende Durchschnitt nun beginnt, sich nach oben zu neigen, deutet auf eine potenzielle Trendwende hin.

Allerdings dämpft Melker die Euphorie aufgrund des geringen Handelsvolumens. Ein nachhaltiger Ausbruch benötigt in der Regel einen deutlichen Anstieg des Kaufinteresses - andernfalls drohe ein Fehlsignal. Der Analyst sieht daher die aktuelle Bewegung zwar als konstruktiv, aber noch nicht als bestätigten Richtungswechsel.

Entscheidende Kurszonen für den Mai-Ausblick

Laut dem Analysten Ali Martinez bewegt sich Bitcoin weiterhin in einer engen Konsolidierungsphase. Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung identifiziert er zwei entscheidende Marken: Ein Ausbruch über 86.000 US-Dollar könnte ein starkes bullisches Signal liefern und eine neue Aufwärtsbewegung einleiten. Umgekehrt würde ein Fall unter 83.000 US-Dollar als bärisches Zeichen gelten und womöglich eine stärkere Korrektur auslösen.

Der Analyst verweist ferner auf die MVRV-Ratio, die das Verhältnis zwischen Marktwert und realisiertem Wert von Bitcoin misst. Laut seiner Analyse liegt der aktuelle MVRV-Wert für die Short-Term-Holder in einem Bereich von 91.275 US-Dollar als bedeutender Widerstand für Bitcoin. Diese Schwelle entspricht dem durchschnittlichen Einstandspreis jener Anleger, die ihre Coins in den letzten Monaten erworben haben. Erst ein nachhaltiger Anstieg über dieses Niveau würde aus Sicht des Analysten neues Aufwärtspotenzial freisetzen.

BTCBULL: Bitcoin-Belohnungsmechanismus im Presale

Bitcoin bleibt auch im Jahr 2025 das dominierende Asset im Kryptomarkt. Aufgrund seiner beschränkten Verfügbarkeit, der Unabhängigkeit von staatlicher Kontrolle und der hohen Marktliquidität wird Bitcoin immer beliebter - nicht nur bei Privatanlegern, sondern auch Unternehmen und Staaten.

Ein Projekt, das von der Beliebtheit Bitcoins profitieren will, ist BTCBULL, ein Token mit einem einzigartigen Belohnungsmechanismus. Der Presale des Projekts hat bereits fast 5 Millionen US-Dollar eingesammelt. BTCBULL verknüpft die Tokenomics direkt mit dem Kursverlauf von Bitcoin. Sobald BTC definierte Preiszonen erreicht, beginnt eine automatische Ausschüttung echter Bitcoins an die Halter des Tokens. Diese Belohnungen setzen bei 150.000 US-Dollar ein und erfolgen bei jedem weiteren Kursanstieg um 50.000 Dollar.

