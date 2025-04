Ripple-CEO erteilt Börsengang für 2025 klare Absage

Seit Jahren kursieren Spekulationen über einen möglichen Börsengang von Ripple. Das Unternehmen hinter den Kryptowährungen XRP und RLUSD gilt als eines der bekanntesten FinTechs der Krypto-Industrie. Bereits 2020 äußerte CEO Brad Garlinghouse, dass Ripple einen IPO in Erwägung ziehe - doch nun folgte eine überraschende Klarstellung.

Garlinghouse: "Definitives Nein" zu IPO-Plänen

Der Ripple-CEO Brad Garlinghouse hat heute unmissverständlich erklärt, dass es 2025 keinen Börsengang geben wird. Er bezeichnete die Spekulationen als unbegründet und sprach von einem "definitiven Nein". Zur Begründung führte er an, dass Ripple finanziell solid aufgestellt sei und schlicht keinen Kapitalbedarf habe.

"Die meisten Unternehmen gehen an die Börse, um Kapital zu beschaffen. Wir haben das nicht nötig", so Garlinghouse in einer klaren Stellungnahme. Diese Aussage dürfte viele Erwartungen an einen baldigen Börsengang dämpfen. Gleichzeitig scheint das aktuelle Börsenumfeld mit der unsicheren Handelspolitik der USA ohnehin nicht besonders attraktiv für neue Börsengänge zu sein.

Ripple-Community sieht Stärke in der Entscheidung

Mitglieder der Ripple-Community werten die Absage eines IPOs als Zeichen finanzieller Stärke. So feiert etwa John Squire die Entscheidung als strategisch souverän. Ripple zeige damit, dass es nicht auf externe Geldgeber angewiesen sei und unabhängig agieren könne.

"Das ist ein Machtbeweis. Ripple jagt nicht nach Investoren, sondern baut ein Imperium auf. Kein IPO. Kein Betteln. Nur Umsetzung", kommentierte Squire auf Twitter. Für viele Anhänger unterstreicht diese Haltung das langfristige Vertrauen in das Geschäftsmodell und stärkt das Narrativ von XRP als zukunftsträchtige Kryptowährung.

