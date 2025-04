XRP vs SOL: Welche Kryptowährung bietet das bessere Renditepotenzial?

SOL und XRP zählen zu den etabliertesten Kryptowährungen am Markt, verfolgen jedoch völlig unterschiedliche Ansätze. Während XRP auf schnelle und günstige grenzüberschreitende Zahlungen für Banken und Finanzdienstleister abzielt, steht bei SOL vor allem die Skalierbarkeit und Effizienz für DeFi und Co im Fokus. Beide Coins haben in den letzten Monaten beeindruckende Kursentwicklungen gezeigt, aber auch deutliche Korrekturen erlebt. Doch welcher der beiden bietet Anlegern aktuell die besseren Aussichten?

XRP - der Krypto-Veteran mit neuem Aufschwung

XRP ist ein regelrechter Krypto-Dinosaurier am Markt und besteht bereits seit 2013. Mit einer Marktkapitalisierung von 122 Milliarden US-Dollar ist der Ripple-Coin heute nach BTC, ETH und USDT die viertgrößte Kryptowährung. Seine bisher größte Rallye erlebte XRP im Bullenmarkt 2018, als der Wert des Coins auf bis zu 3,84 US-Dollar steigen konnte.

Nach langer Stagnation kam mit dem Wahlsieg von Donald Trump die Wende für XRP. Der Coin konnte aus seiner Konsolidierungsrange zwischen 0,5 und 1 US-Dollar ausbrechen und erreichte im Januar 2025 ein Multi-Jahreshoch bei bis zu 3,3 US-Dollar. Heute wird XRP bei 2,10 US-Dollar gehandelt, und viele Analysten sehen Potenzial für ein neues Allzeithoch noch in diesem Jahr, besonders wenn die erwarteten XRP-Spot-ETFs genehmigt werden und der Rechtsstreit mit der SEC endgültig beigelegt wird.

SOL - der Newcomer mit beeindruckender Performance

Im Gegensatz zu XRP ist SOL ein vergleichsweise junger Player am Kryptomarkt. Der Solana-Coin wurde erst 2020 eingeführt und erreichte im Bullenmarkt 2021 bereits einen Kurs von 260 US-Dollar. Besonders beflügelt wurde SOL durch den Umstand, dass Donald Trumps eigener Meme Coin TRUMP auf der Solana-Blockchain gelauncht wurde, was die Nachfrage stark erhöhte.

Zum Amtsantritt von Donald Trump konnte SOL ein neues Allzeithoch bei über 290 US-Dollar erreichen, fiel jedoch in der anschließenden Korrektur zeitweise auf nur noch 100 US-Dollar zurück. Aktuell wird SOL bei 138 US-Dollar gehandelt und verspricht aufgrund seiner geringeren Marktkapitalisierung und des größeren Abstands zum Allzeithoch möglicherweise ein höheres Renditepotenzial als XRP, falls der Bullenmarkt fortgesetzt wird. Einige Analysten prognostizieren sogar Kursziele von über 500 oder 1000 US-Dollar für die kommenden Jahre.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.