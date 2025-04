Morgen Abend hält die Raumfahrtwelt den Atem an. Eine Nasa-Sonde rast auf ihr nächstes Ziel zu. Die große Frage: Was wird sie dort entdecken? Erwartet uns die nächste Überraschung im All? Die Raumsonde Lucy der US-Raumfahrtbehörde Nasa steht kurz vor ihrem zweiten Asteroiden-Vorbeiflug - einem Manöver, das auch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR, Köln/Bonn u.a.) mit Spannung verfolgt und mit ausgewertet wird. Am Sonntagabend, um 19:51 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...