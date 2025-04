Krypto-News: Diese Coins sind bei den Vermögensverwaltern am beliebtesten

Nicht wenige Kleinanleger schließen sich den Experten des Marktes an und folgen der Spur des großen Geldes, das auch als "smart money" bekannt ist. Denn dieses hat dabei nicht selten zu großen Kursausbrüchen geführt. Welche Coins gerade bei den Vermögensverwaltern besonders gefragt sind und wegen zahlreicher Gründe bald überdurchschnittlich steigen können, erfahren Sie nun hier.

Darum ist die Anzahl der Krypto-ETFs ein guter Indikator für Kursanstiege

Folgt man der Spur des Geldes, kann man bei den Kryptowährungen vermutlich die nächsten Coins finden, welche stark steigen. Ein noch besseres Indiz ist, wenn große Vermögensverwalter ein besonderes Interesse an den Coins entwickeln. Schließlich verfügen diese meistens über deutlich mehr Expertise, sodass sie fundiertere Entscheidungen treffen.

Viele Großinvestoren wie Pensionsfonds, Versicherungen, Vermögensverwalter und Stiftungen dürfen laut den Regularien auch keinerlei Kryptowährungen direkt halten. Mithilfe der ETFs ist dies hingegen möglich, da es ein reguliertes, börsennotiertes Produkt ist, welches zudem die Verwahrung sowie steuerrechtliche und technologische Komplikationen erspart.

Für die Kryptowährungen selbst zählt es hingegen als eine Art Qualitätssiegel, wenn für diese ETFs von der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC genehmigt werden. Denn somit haben sie die Sorgfaltsüberprüfung dieser erfolgreich überstanden, was auch eine rechtliche Absicherung darstellt, selbst wenn sich das regulatorische Umfeld deutlich verbessert hat.

Natürlich spielen bei der Krypto-Bewertung unterschiedliche Parameter wie die Marktkapitalisierung, das aktuelle Marktumfeld, die Stimmungen und die Geopolitik eine Rolle. Damit Kleinanleger nicht so leicht wichtige Faktoren übersehen sowie unnötige Verluste und verpasste Chancen auf hohe Gewinne riskieren, wurde jetzt Mind of Pepe gestartet.

Diese Kryptowährungen sind bei den Vermögensverwaltern am gefragtesten

Nun wurde von den Analysten von Kaiko eine Liste mit den Kryptowährungen bekannt gegeben, für welche die meisten ETFs in den USA beantragt wurden. Sie zeigt die Coins an, in welche künftig noch leichter über die an den traditionellen Börsen gelisteten Anlagevehikel investiert werden kann.

Mit einem weiten Abstand am gefragtesten ist dabei XRP, für den schon 10 Anträge eingereicht wurden. Während dieser in den USA bisher noch nicht zugelassen wurde, ist das südamerikanische Land Brasilien diesem wieder wie mit dem ersten Solana-ETF zuvorkommen. So gibt es schon einen in Brasilien sowie Pläne für weitere Länder.

Auf dem zweiten Platz befindet sich Solana, welches im Vergleich zu XRP in der letzten Zeit sogar seine Führung unter den Blockchains bei der Adoption wie den täglich aktiven Wallets, der Anzahl von Transaktionen und dem Blockchain-Umsatz ausbauen konnte. Dennoch gibt es nur fünf Solana-ETFs, welche schon bald genehmigt werden könnten.

Ebenfalls zu den besonders gefragten Kryptowährungen zählen die Bitcoin-Alternative Litecoin und der erste Memecoin Dogecoin, für welche jeweils drei ETF-Anträge gestellt wurden. Dicht dahinter befinden sich die schnelle Layer-1 AVAX, die institutionell gefragte Blockchain von HBAR und der Interoperabilitäts-Coin von DOT mit jeweils drei Einreichungen für ETFs.

Außerdem auf der Liste sind mit jeweils einem ETF-Antrag die Hochleistungs-Blockchain SUI, die Ethereum-Layer-2 Move, der USA-Layer-1-Coin Cardano und die ebenfalls besonders leistungsstarke Blockchain aus dem Hause von ursprünglich Meta/Facebook Aptos.

All diese Kryptowährungen könnten bei einer Zulassung der ETFs schon bald weitere Liquidität freischalten, wobei nicht wenige der traditionellen Anleger meist einen längeren Zeithorizont bei ihren Investments verfolgen. Somit könnte auch die Volatilität abnehmen, wobei Bitcoin zuletzt sogar eine geringere Schwankungsbreite als die US-Aktien hatte.

