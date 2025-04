Krypto News: Jetzt auch noch Tron - Canary reicht TRX ETF Spot Antrag ein

Der Vermögensverwalter Canary Capital aus Nashville, Tennessee ist extrem fleißig, was das Thema Krypto Spot ETF angeht. Das Unternehmen reichte unter anderem Anträge für einen Solana, XRP, Hedera, Litecoin und Sui ein. Jetzt folgte mit Tron beziehungsweise TRX der nächste Antrag auf Zulassung eines Krypto Spot ETF. Was diesen Antrag von den anderen unterscheidet, ist, dass dieser Spot ETF neben dem TRX Token auch Staking-Prämien beinhalten soll. Damit handelt es sich um den ersten Spot-ETF, der neben einer Kryptowährung auch Staking Belohnungen bieten soll.

Bei dem Ethereum Spot ETF hatte die alte SEC Führung noch regulatorische Bedenken wegen des Stakings, weswegen die Emittenten diese Funktion entfernten, um die Genehmigung nicht zu entfernen. Allerdings ist auch hier ein Silberstreifen am Horizont sichtbar. Die Cboe BZX Exchange hat inzwischen einen Antrag bei der Behörde gestellt, um das Staking für den 21Shares Core Ethereum ETF zu ermöglichen. Darüber hinaus hat die SEC-Kommissarin Hester Peirce angedeutet, dass Staking-Funktionen in ETFs überdacht werden könnten.

Wie stehen die Chancen auf eine Zulassung des TRX-ETF?

Das Staking des TRX Spot ETF soll, wenn er denn genehmigt werden sollte, über Drittanbieter erfolgen. Ob allerdings das Anlagevehikel genehmigt wird oder nicht, dahinter steht ein dickes Fragezeichen. Denn wie gegen viele andere Kryptoprojekte und andere Unternehmen auch reichte die SEC 2023 sowohl gegen den Tron Gründer als auch gegen drei seiner Unternehmen ein. Neben dem bekannten Vorwurf, dass der TRX Token ein nicht registriertes Wertpapier ist, beinhaltete die Klage auch den Vorwurf des illegalen Wash Tradings, mit dem der Entrepreneur den Kurs des TRX Tokens künstlich aufgebläht haben soll. Außerdem wird Sun beziehungsweise Tron vorgeworfen, Prominente für illegale Werbung für TRX und BTT bezahlt zu haben.

Auch die Promis wurden verklagt, darunter unter anderem Lindsay Lohan, die Sänger Ne-Yo und Akon und der Rapper Lil Yachty. Ebenfalls unter den Beklagten befand sich Logan Paul . Der YouTuber war ja schon öfter in Kryptokontroversen verwickelt. Nach dem Regierungswechsel in den USA und dem damit einhergehenden Führungswechsel an der Spitze der SEC, beantragten dann beide Parteien am 26. Februar dieses Jahres, den Fall auszusetzen, um "mögliche Lösungen zu erkunden". Auf diesem Weg befindet sich der Fall aktuell. Das heißt, es wurde sich noch nicht geeinigt oder die Klage fallen gelassen.

TRX Kurs leicht im Plus

Der Kurs des TRX Tokens hat in den letzten 24 Stunden leicht um 0,21 Prozent zugelegt. Auf Wochensicht verlor der Coin allerdings 1,85 Prozent. Aktuell notiert der TRX bei 0,2418 US-Dollar. Im Kryptoranking steht der Token auf Platz 9 und damit vor Cardano (ADA).

Allerdings könnte es sein, dass die Zulassung des Spot-ETF ein Katalysator für eine Kursexplosion sein könnte. So war es zumindest beim Bitcoin, der im Januar 2024 ebenfalls ein neues Allzeithoch, damals in Höhe von 85.000 US-Dollar, erreichte. Genau an solche Kurssprünge lehnt sich das neue Meme-Coin Projekt BTC Bull Token an. Das Team hinter dem Projekt hat ihren Coin eng mit der Kursentwicklung des Bitcoins verbunden.

