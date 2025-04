Trotz aktueller Schwächephase bewerten Analysten die 3U HOLDING AG als kaufenswert mit 78% Aufwärtspotenzial. Die Quartalszahlen im Mai könnten entscheidend sein.

Die 3U HOLDING AG-Aktie zeigt sich am 19. April 2025 mit einer leichten Erholung: Nach einem Plus von 1,2% auf 1,473 Euro am Vortag bleibt der Titel jedoch im Monatsverlauf mit -4% unter Druck.

Analysten sehen Kaufchance

Trotz der jüngsten Schwächephase stufen Analysten die Aktie weiterhin als kaufenswert ein. Der mittlere Konsensus liegt bei einem Kursziel von 2,63 Euro - ein Aufwärtspotenzial von rund 78%. Bemerkenswert: Alle drei verfolgenden Analysten bewerten das Papier positiv (2x "Kaufen", 1x "Outperform").

KUV von 0,99 : Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis deutet auf eine Unterbewertung hin

: Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis deutet auf eine Unterbewertung hin KGV 2025 : 29,1 - branchenüblich, aber mit Wachstumspotenzial

: 29,1 - branchenüblich, aber mit Wachstumspotenzial 52-Wochen-Spanne: Zwischen 1,38 und 2,15 Euro pendelnd

Warten auf Q1-Zahlen

Am 13. Mai 2025 stehen die Quartalszahlen an. Die Erwartungen sind gemischt: Während das Unternehmen langfristig ein Wachstum von 45% bis 2027 prognostiziert, wurden die kurzfristigen Gewinnerwartungen zuletzt mehrfach nach unten korrigiert.

Die 3U HOLDING AG mit Sitz in Marburg bleibt ein interessanter Player in den Zukunftsbranchen ITK, Erneuerbare Energien und SHK - allerdings mit typischen Wachstumswerten-Risiken. Die kommenden Wochen könnten richtungsweisend sein.

