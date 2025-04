In Anlehnung an die Community Notes auf X testet auch Tiktok in den USA jetzt eine neue Funktion, durch die Nutzer:innen Fußnoten zu Videos hinzufügen können. Das soll für mehr Transparenz sorgen. Die Social-Media-App Tiktok testet in den USA derzeit eine neue Funktion namens Footnotes, mit der Nutzer:innen zusätzliche Kontextinformationen zu Videos bereitstellen können. Wie der Spiegel berichtet, erinnert das Feature an die Community Notes, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...