Mondelez-Aktie zeigt starke technische Signale und positive Analystenbewertungen vor wichtigen Quartalszahlen. Wie geht es weiter?

Die Mondelez-Aktie hat am 17. April 2025 die wichtige 100-Tage-Linie nach oben durchbrochen und schloss bei 59,26 Euro. Dieser technische Meilenstein könnte ein positives Signal für Anleger sein. Aktuell notiert der Titel bei 67,32 USD (Stand: 18. April) und verzeichnete damit ein Plus von 1,26 Prozent zum Vortag.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der jüngsten Kursentwicklung zeigen sich die Analysten weiterhin überwiegend positiv gestimmt. Von 28 bewertenden Experten empfehlen 12 ein "Kaufen" und 8 ein "Outperform". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 70,41 USD, was ein Potenzial von rund 4,6 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bietet. Besonders bemerkenswert: In den letzten Tagen wurden mehrere Kursziele nach oben angepasst.

KGV (2025): 23,02

23,02 KUV (aktuell): 2,39

2,39 Dividende (Q1 2025): 0,47 USD

Spannende Woche vor Quartalszahlen

Am 29. April steht die Veröffentlichung der Q1-Zahlen 2025 an. Dieser Termin könnte die nächste größere Bewegung im Kurs auslösen. Die jüngste Überwindung der 100-Tage-Linie deutet darauf hin, dass der Markt bereits erste positive Erwartungen in den Kurs einpreist.

Technisch gesehen bleibt der Titel jedoch unter seinem 200-Tage-Durchschnitt von 61,41 Euro. Mit einem RSI von 44,6 befindet sich die Aktie weder im überkauften noch im überverkauften Bereich, was weiteren Spielraum nach oben lässt.

