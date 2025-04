News von Trading-Treff.de Es wird Zeit, sich langsam für ein Engagement in der Nel Asa oder dagegen zu entscheiden, so die Meinung von Beobachtern. Wer auf die Norweger setzt, wird nun mit einer raschen Entscheidung rechnen müssen, die Short-Beobachter und ggf. auch -investoren dürften langsam ihre Messer wetzen. Denn vieles deutet auf einen echten Abgesang hin. Der Titel hat einen Kurs von nur noch 0,193 Euro erreicht, was einem Börsenwert in Höhe ...

