ATOSS Software notiert stabil mit leichten Gewinnen, während Analysten die Kaufempfehlung bestätigen. Hohe Bewertungskennzahlen fordern Investoren heraus.

Die ATOSS Software-Aktie zeigt sich stabil: Am Freitag notierte das Papier des Münchner Softwareherstellers mit 132,80 Euro, ein minimales Plus von 0,08 Prozent gegenüber dem Vortag. Seit Monatsbeginn legte der Titel bereits 5,42 Prozent zu - eine beachtliche Performance in einem schwierigen Marktumfeld.

Warburg Research gibt Kaufempfehlung

Frischen Rückenwind erhielt die Aktie am Donnerstag durch eine neue Analystenstudie: Warburg Research stufte das Papier mit "Buy" ein. Damit bestätigt die Bank den überwiegend positiven Konsens - sieben Analysten bewerten ATOSS im Schnitt mit "Outperform". Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 133,29 Euro knapp über dem aktuellen Niveau.

Doch Vorsicht ist geboten:

Das KGV für 2025 wird mit 47,87 angegeben - ein extrem hohes Niveau

Das Kurs-Cashflow-Verhältnis kletterte auf 35,52

Das KUV liegt aktuell bei 12,38

"Die Bewertung ist zweifellos sportlich", kommentiert ein Marktbeobachter. "Aber ATOSS gehört zu den profitabelsten Unternehmen seiner Branche."

Fundamentaldaten überzeugen

Trotz der hohen Bewertung sprechen starke Fundamentaldaten für das Unternehmen:

Gewinnmargen zählen zu den höchsten im Software-Sektor

EBITDA-Umsatz-Verhältnis auf hohem Niveau

Finanzielle Situation wird als "hervorragend" eingestuft

ESG-Rating von MSCI: A

Besonders beeindruckend: Die Analysten prognostizieren ein Umsatzwachstum von 46 Prozent bis 2027. Die Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung gilt als herausragend.

Die Aktie notiert aktuell 23,49 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 108,80 Euro, bleibt aber 75,83 Prozent unter dem Jahreshoch von 262,00 Euro. Seit Jahresanfang konnte der Titel bereits 15,30 Prozent zulegen.

