DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: PORR: Auszeichnung für das Datenzentrum BER12 in Ludwigsfelde

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Small- & MicroCap Investment: PORR: Auszeichnung für das Datenzentrum BER12 in Ludwigsfelde

Frankfurt (pta000/20.04.2025/08:00 UTC+2)

Vantage Data Centres erhielt vom Data Centre World, einem auf Datenzentren spezialisierten Veranstalter von Messen und Kongressen, für sein von der PORR realisiertes Datenzentrum BER12 in Ludwigsfelde die Auszeichnung "Most successfully delivered Data Centre".

Großer Investitionsbedarf bei Datenzentren

Datenzentren werden im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz, Big Data, Cloud-Computing, Remote-Arbeit und dem Internet der Dinge (inkl. Robotik) immer wichtiger. Dies belegt eine im Herbst 2024 veröffentlichte McKinsey-Studie. Deren Analysten gehen nämlich davon aus, dass sich die Nachfrage nach IT-Leistung von Datenzentren in der Europäischen Union, Norwegen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich bis 2030 mehr als verdreifachen und 35 GW erreichen wird. Angesichts gestiegener geopolitischer Risiken dürfte sich zudem der Trend zu Datenzentren auf europäischem Boden noch verstärken. Die PORR Group (ISIN: AT0000609607) hat die Digitalisierung in ihrer langfristigen Geschäftsstrategie bereits seit vielen Jahren fest verankert und innerhalb des operativen Geschäfts ständig vorangetrieben.

Die oben erwähnte Auszeichnung im Rahmen der "Data Centre World Awards 2025" bezeichnete BER12 als "Großartiges Projekt, das auf bewährten Prozessen aufbaut und das Modell einen Schritt weiterentwickelt - für anhaltenden Erfolg." Dieses hochmoderne zweigeschossige Gebäude umfasst eine Fläche von 11.400 m(2) und bietet umfangreiche technologische Infrastruktur, einschließlich fortschrittlicher Kühlsysteme und unabhängiger Stromleitungen. Insgesamt hat die PORR bereits sieben Datenzentren in Deutschland und Polen fertiggestellt und am achten wird bereits gearbeitet.

Durch die Zusammenarbeit mit Auftraggebern wie Data4 oder Vantage Data Centres verfügt das Bauunternehmen über wichtiges Fachwissen und langjährige Erfahrung in diesem Spezialsegment des Industriebaus. Auch hier deckt das Leistungsspektrum unter dem Geschäftsprinzip "Alles aus einer Hand" den gesamten Projektlebenszyklus ab - von der Bedarfsanalyse und Planungsphase über den Bau und die Integration der technischen Systeme bis hin zur technischen Abnahme und Inbetriebnahme der Anlage.

Worauf es beim Bau von Datenzentren ankommt

Planung und Bau von Rechenzentren unterscheiden sich in drei zentralen Aspekten deutlich von anderen Bauprojekten: der Energieversorgung und dem damit verbundenen Stromverbrauch, der Klima- und Kältetechnik sowie der Datensicherheit. Neben diesen speziellen Anforderungen gehört zur Aufgabe des Generalunternehmers aber auch, hohe Qualitätsstandards einzuhalten, termingerecht zu liefern und sämtliche Gesundheits- und Sicherheitsvorgaben umzusetzen. Interessant in diesem Kontext ist auch, dass die PORR während des Baus von drei Datencentern insgesamt knapp 1,5 Millionen gänzlich unfallfreie Arbeitsstunden geleistet hat. Außerdem wurde das für Vantage Data Centers hergestellte Rechenzentrum BER12 vom Auftraggeber als "Entwicklungsprojekt des Jahres EMEA" anerkannt und zudem mit dem Vision Zero Health & Safety Award ausgezeichnet.

Um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, setzt die PORR beim Bau von Datenzentren in hohem Maße digitale Hilfsmittel und Werkzeuge ein. Neben der Integration des LEAN-Ansatzes, der sich auf die Optimierung von Prozessen konzentriert, kommt in sämtlichen Projekt-Lebenszyklusphasen auch BIM (Building Information Modeling) zur Verwaltung von Gebäudedaten zum Einsatz. Dadurch werden Terminverzögerungen vermieden und das Budget optimal genutzt.

Last, but not least: Da die Betreiber von Datenzentren verstärkt auf die Einhaltung von ESG-Kriterien achten und diese auch bei der PORR einen hohen Stellenwert genießen, kann das Bauunternehmen auch diesbezügliche Anforderungen der Auftraggeber problemlos erfüllen.

Treffen Sie PORR am 09.-10. Mai 2025 auf der INVEST in Stuttgart. Sie haben die Möglichkeit PORR im Rahmen eines exklusiven Meet & Greet zu treffen oder am Messestand Ihre Fragen zu stellen. Und das Beste: wir verfügen über eine limitierte Anzahl von 50 Freikarten zur INVEST. Schnell sein lohnt sich also! Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Betreff INVEST PORR schicken. Gern senden wir Ihnen dann Ihre Eintrittskarte zur INVEST.

----------

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "PORR".

PORR ISIN: AT0000609607 WKN: 850185

Links: https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/ ai-power-expanding-data-center-capacity-to-meet-growing-demand https://www.datacentreworld.com/data-centre-world-awards-2025/2025-winners https://porr-group.com/presse/presse-detail/news/ki-treibt-bau-von-rechenzentren-an/

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.eu Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Small- & MicroCap Investment Friedrich-Ebert-Anlage 35 60327 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1745128800540 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)