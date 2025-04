© Foto: John Nacion/STAR MAX/IPx - STRMX

Nur einen winzigen Teil seines Milliardenvermögens will Bill Gates an seine Kinder vererben. Hunger leiden werden sie wohl trotzdem nicht.Microsoft-Gründer Bill Gates hat enthüllt, wie viel seine Kinder eines Tages von seinem gigantischen Vermögen erben werden - und die Zahl dürfte viele überraschen: Weniger als ein Prozent seiner rund 152 Milliarden US-Dollar will der 69-Jährige seinen drei Kindern hinterlassen. Zur Einordnung: Wenn Gates jeden Tag 1.000 US-Dollar ausgeben würde, würde das Geld für mehr als 416.000 Jahre reichen. Das Thema Erbschaft sei eine persönliche Entscheidung von Eltern, erklärte Gates kürzlich im Gespräch mit dem indischen Unternehmer Raj Shamani in einem Podcast. …