PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Neural Therapeutics Stärkt IP-Portfolio: Mescalin-basierte Therapien im Fokus

Neural Therapeutics Inc., ein führendes Unternehmen in der ethnobotanischen Arzneimittelforschung, hat am 14. April bekanntgegeben, eine Patentanmeldung eingereicht zu haben, um sein geistiges Eigentum zu stärken. Die Anmeldung umfasst sowohl die Behandlung psychischer Gesundheitsstörungen gemäß DSM-5, darunter Abhängigkeit, Depression und Angst, als auch eine neuartige Technologie zur Extraktion von Mescalin aus dem San-Pedro-Kaktus. Das Unternehmen setzt dabei auf sub-halluzinogene Mescalin-Dosen, die therapeutische Vorteile bieten sollen, ohne die Nebenwirkungen höherer Dosierungen hervorzurufen. Neural sieht hierin einen vielversprechenden Ansatz zur Behandlung komplexer psychischer Erkrankungen und erwartet, mit dieser Strategie Marktführer in diesem Segment zu werden.

Die Patentanmeldung umfasst zudem eine innovative Extraktionsmethode, die eine höhere Ausbeute und Reinheit verspricht, sowie mehrere Alkaloide extrahiert, anstatt nur eine einzelne Verbindung zu isolieren. Dies könnte ein breiteres Spektrum an gesundheitlichen Vorteilen ermöglichen. Neural arbeitet eng mit internationalen Partnern zusammen, um die Forschung am San-Pedro-Kaktus voranzutreiben und weitere Updates zu liefern.

Parallel dazu hat Neural Therapeutics sein Börsenkürzel an der Frankfurter Wertpapierbörse von "M6B" auf "HANF" geändert. Diese Anpassung soll die Sichtbarkeit des Unternehmens auf dem internationalen Markt erhöhen und die geplante Übernahme von CWE European Holdings (Hanf.com) unterstützen. Neural sieht in der Zusammenarbeit mit CWE großes Potenzial, insbesondere im Bereich Naturprodukte und ganzheitliche Behandlungen.

Darüber hinaus wurde die Absichtserklärung mit CWE verlängert, wobei die Frist für den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung nun bis zum 30. April 2025 läuft. Neural bleibt weiterhin fokussiert auf die Entwicklung neuer Therapien und die Sicherung seines geistigen Eigentums, um langfristig eine führende Rolle im Bereich psychedelischer Arzneimittel einzunehmen.

Neural Therapeutics Inc. Land: Kanada/Toronto ISIN: CA64134N2032 https://neuraltherapeutics.ca/

