Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Hättest du damals 1.000?US-Dollar in seine Investmentfirma gesteckt, wären daraus heute rund 30 Millionen geworden - kaum zu glauben, aber wahr. Wie hat Buffett das geschafft? Die Antwort liegt in einigen klaren Prinzipien, an die er sich eisern hält - Prinzipien, die auch du anwenden kannst. Gerade in Zeiten der Unsicherheit und Volatilität können Buffetts goldene Regeln ein wertvoller Letfaden eines jeden Investments sein. 1. Investiere nur in Unternehmen, die du verstehst Ein sehr bekannter Leitspruch des Star-Investors, oft in Interviews immer wieder geäußert: "Man sollte nur in Dinge investieren, die man …