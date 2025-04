Anzeige / Werbung

Die Nervosität am Markt ist groß - und selbst Qualitätsaktien wie Taiwan Semiconductor werden aktuell gnadenlos abverkauft. Doch ist der Druck gerechtfertigt? Oder ergibt sich hier für langfristig denkende Anleger eine attraktive Einstiegsmöglichkeit? Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ISIN: US8740391003) pendelt derzeit um die Marke von 151,74 USD. Zwar konnte sie sich leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...