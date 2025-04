Unterföhring (ots) -Das hätte Houdini nicht besser zaubern können. Shirin David, Smudo und Michi Beck, Nico Santos und Rea Garvey suchen "The Voice of Germany" auf Joyn, auf ProSieben und in SAT.1. In dieser neuen Konstellation nehmen die fünf Stars 2025 zum ersten Mal auf den begehrtesten roten Stühlen Deutschlands Platz. Ihr Ziel: Sie wollen die beste Stimme Deutschlands finden.Melissa Khalaj und Thore Schölermann moderieren die 15. Staffel TVOG.SAT.1-Chef Marc Rasmus: "Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos und Michi Beck und Smudo auf den roten Stühlen - fünf erfahrene TVOG-Profis und Publikumslieblinge, zum ersten Mal in dieser Konstellation am Buzzer. Willkommen zurück in der besten Musikshow der Welt!"ProSieben-Chef Hannes Hiller: "'The Voice of Germany' ist eine der größten deutschen TV-Marken, die sowohl auf Joyn als auch auf unseren linearen Sendern und in den sozialen Netzwerken gefeiert wird. Ich bin sehr gespannt, ob sich Shirin David oder Nico Santos erstmals zum Sieg zaubern oder sich unsere Doppelstuhl-Coaches Michi Beck und Smudo oder Rea Garvey einen weiteren Titel sichern."Die Blind Auditions der 15. Staffel TVOG starten am 9. Mai in Berlin. Wer die Talente der neuen Staffel schon vor allen anderen live im Studio singen hören möchte und wissen will, für wen die Coaches buzzern - Tickets gibt es unter tvtickets.de/TVOG.php.Produziert wird "The Voice of Germany" von ITV Studios Germany."The Voice of Germany" - ab Herbst 2025 im TV und kostenlos auf JoynHashtag zur Show: TVOGPressekontakt:Carina Castrovillariphone:+49 (0) 89 95 07 - 1108email:carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone:+49 (0) 89 95 07 - 1161email:nadine.vaders@seven.oneInfos & Fotos: presse.prosieben.de / presse.sat.1.deProSieben / SAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/6016412