Wochenausblick - IMF-Treffen und US-Quartalszahlen im Fokus

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Der Wochenbeginn wird voraussichtlich ein wenig aufregender Tag für die Märkte. Am Ostermontag haben die europäischen Börsen geschlossen und es findet kein Handel mit HSBC Produkten statt. Allerdings startet das Frühlingstreffen der World Bank Group (WBG) und des International Monetary Fund (IMF). Es findet bis zum Samstag statt.



Dienstag:



Der Dienstag wird auf der makroökonomischen Seite relativ ruhig bleiben. Neuseeland wird seine Handelsbilanz veröffentlichen, welche mit Hinblick auf Strafzölle der USA von Interessen sein könnte. Außerdem wird der Index des Verbrauchervertrauens der Eurozone publiziert. Am Dienstag werden ebenfalls von Unternehmen viele wichtige Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Unter anderem werden die Zahlen des amerikanischen E-Auto Produzenten Tesla publiziert. Des Weiteren werden die Quartalszahlen zum ersten Quartal der US-amerikanischen Gesundheitskonzerne Danaher und Intuitive Surgical, sowie des Mobilfunkbetreibers Verizon bekanntgegeben. Der US-Industriekonzern 3M liefert ebenfalls seine Zahlen des ersten Quartals. Das Unternehmen konnte bei seinen letzten Quartalszahlen den Markt überzeugen, zeigte jedoch weiterhin nur ein langsames Wachstum. Das größte DAX®-Unternehmen und Europas größter Technologiekonzern SAP veröffentlicht ebenfalls sein Ergebnis des ersten Quartals 2025. Für Investoren kann besonders die angekündigte Neubesetzung des Aufsichtsrat-Postens durch René Obermann (früheren Telekom-Chef) von Interesse sein.





















Mittwoch:



Am Mittwoch kommen wieder einige wichtige Wirtschaftszahlen. Es wird der S&P Global Einkaufsmanagerindex (PMI) der Länder Australien und Indien veröffentlicht. Der PMI gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Ebenfalls wird der Einkaufsmanagerindex der Vereinigten Staaten bekannt gegeben. Für deutsche Investoren wird die Publikation der PMI-Daten für Frankreich, die Eurozone und insbesondere für Deutschland selbst von großem Interesse sein. Ebenfalls könnte die Bekanntgabe der Handelsbilanz der Eurozone mit Blick auf den Handelsüberschuss mit den USA wichtig werden. Unter anderem setzt der größte Tabakproduzent der Welt Philip Morris International die amerikanische Quartalsberichtssaison fort. Auch der amerikanische IT- und Beratungskonzern International Business Machines (IBM) legt seine Zahlen des abgelaufenen Quartals offen. Der Telekommunikationsriese AT & T sowie das Technologieunternehmen ServiceNow liefern ihre Zahlen zum ersten Quartal 2025. Auch veröffentlichen der Halbleiterhersteller Texas Instruments und der Laborausstatter Thermo Fisher Scientific ihre Quartalsberichte.















Donnerstag:



Der Donnerstag bringt wieder wichtige Wirtschafts- und Unternehmenszahlen mit sich. Das ifo-Institut veröffentlicht seine aktuelle Beurteilung und die Geschäftsaussichten Deutschlands, sowie den Geschäftsklimaindex. Der Geschäftsklimaindex gilt als ein erster Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung Deutschlands. Aus den USA kommen die für den Markt wichtigen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Diese sind vor allem mit Blick auf die FED-Zinsentscheide relevant. Diese können eine erste Bestätigung der Vermutung von Jerome Powell (FED) sein, dass durch Trumps Zollpolitik die Arbeitslosigkeit steigt. Auf der Unternehmensseite veröffentlichen Alphabet, der Konzern hinter Google und der Konsumgüterhersteller Procter& Gamble (P&C) ihre Quartalsberichte. Der US- Mobilfunkanbieter T-Mobile US publiziert ebenfalls seine Zahlen zum ersten Quartal 2025. Dies dürfte auch für Investoren der Deutschen Telekom von Interesse sein, da das deutsche Unternehmen noch rund 58 Prozent der Anteil an T-Mobile US hält.















Freitag:



Der Wochenabschluss bringt wieder einige interessante Zahlen. Der Tag beginnt mit den Inflationsdaten der japanischen Metropole Tokio, welche als wichtige Maßgröße für Zinsentscheide der Bank of Japan (BoJ) gelten. Aus Amerika kommt der Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan für die USA und die Einzelhandelsumsätze Kanadas. Aus Europa werden Einzelhandelsumsätze des Vereinigten Königreichs veröffentlicht. Das US-amerikanische Pharmaunternehmen Abbvie, sowie der Konsumgüterhersteller Colgate-Palmolive bringen Ihre Quartalszahlen. Das 2012 durch Aufspaltung von ConocoPhillips entstandene Öl- und Gasunternehmen Phillips 66 legt seine Bücher ebenfalls offen. Auch Centene, ein US-amerikanischer Versicherungskonzern, welcher sich auf den Gesundheitsbereich spezialisiert hat veröffentlicht seinen Bericht des ersten Quartals 2025.















Quelle: HSBC