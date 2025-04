Die SAP-Spezialist Aktie zeigt attraktive Bewertungskennzahlen und ein Kursziel von 84,85 Euro. Können die anstehenden Quartalszahlen den Aufschwung bringen?

Die All for One Group Aktie notiert aktuell bei 50,50 Euro und hat in den letzten Monaten deutlich an Boden verloren. Doch Analysten sehen in dem SAP-Dienstleister ein unterbewertetes Juwel mit erheblichem Aufwärtspotenzial.

Fundamentaldaten überzeugen

Die Kennzahlen des Unternehmens lesen sich durchweg positiv:

KUV von 0,49 signalisiert Unterbewertung

KGV von 13,85 im Branchenvergleich attraktiv

Solider Cashflow von 8,22 Euro pro Aktie

"Die Aktie weist ein sehr niedriges Bewertungsniveau auf", heißt es in den Analystenberichten. Mit einem Kursziel von durchschnittlich 84,85 Euro sehen die Experten ein Aufwärtspotenzial von rund 68%.

Aktuelle Kursentwicklung

Die jüngste Performance zeigt gemischte Signale:

Letzter Handelstag: -0,98% auf 50,50 Euro

Monatsperformance: -5,52%

Jahresperformance: -10,78%

Interessant: Der Titel notiert aktuell 16,34% über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt aber 28,12% unter dem Jahreshoch. Der RSI von 54,1 deutet auf weder überkaufte noch -verkaufte Bedingungen hin.

Ausblick

Am 15. Mai steht die Veröffentlichung der Q2-Zahlen an. Sollte der SAP-Spezialist hier wieder seine Tendenz bestätigen, die Erwartungen zu übertreffen, könnte dies den erwarteten Aufwärtstrend beschleunigen. Die jüngste Dividende von 1,60 Euro pro Aktie unterstreicht zudem die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

