Die Nervosität ist noch nicht aus den Aktienmärkten gewichen. Dax, Dow Jones und Nasdaq 100 wirken trotz zurückliegender Stabilisierung noch immer fragil. Nicht zuletzt lässt sich die Nervosität am Goldpreis ablesen.Gold bleibt alternativlos Angesichts der aktuellen Gemengelage und den damit verbundenen Risiken ist die Flucht in Gold quasi alternativlos. Der letzte Gold-Kommentar wurde an dieser Stelle mit "Mauer aus Gold gegen den Crash" überschrieben und genau das ist es, was immer mehr Anleger beherzigen - Gold als sicheren Hafen ansteuern. Die imposante Stärke des Edelmetalls zeigt sich unter anderem darin, dass Rücksetzer sofort gekauft werden. Ein potenzielles Korrekturszenario hat …