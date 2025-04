Sulzer-Aktie zeigt sich stabil trotz monatlichem Minus, während Analysten stark divergierende Einschätzungen abgeben. Spannende Quartalszahlen stehen bevor.

Die Sulzer-Aktie zeigt sich aktuell stabil bei 143,50 Euro, nach einem leichten Rückgang von 0,62 Prozent am gestrigen Handelstag. Doch der Blick auf die Monatsbilanz fällt durchwachsen aus: Seit Anfang April verlor der Titel 8,09 Prozent - ein deutlicher Kontrast zur Jahresperformance von +22,60 Prozent.

Analysten uneins - wohin steuert der Kurs?

Die Expertenmeinungen gehen auseinander: Während 57 Prozent der Analysten eine bullische Haltung einnehmen (42,9% "Kaufen", 14,3% "Outperform"), gibt es auch kritische Stimmen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 158,00 CHF, was ein Potenzial von rund 18,6 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 133,20 CHF bedeutet. Allerdings reicht die Spannweite der Einschätzungen von 89,00 CHF bis 200,00 CHF - ein Zeichen für die Unsicherheit im Markt.

Kernkennzahlen im Überblick:

KGV 2025 (prognostiziert): 14,52

KUV (aktuell): 1,39 (leicht über dem als fair geltenden Bereich)

ESG-Rating: AA (hervorragend im Branchenvergleich)

Wichtige Termine stehen bevor

Am 24. April stehen die Q1-Zahlen 2025 an - ein möglicher Katalysator für die nächste Kursbewegung. Bereits am Vortag findet die Jahreshauptversammlung statt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Cash-Flow: Mit 323,8 Mio. Euro im Jahr 2024 und einem KCV von 15,18 erscheint das Unternehmen aktuell fair bewertet.

Die Volatilität liegt bei annualisierten 65,11 Prozent - typisch für einen Titel, der zwischen Wachstumserwartungen und Bewertungsbedenken schwankt. Ob die anstehenden Zahlen neue Impulse setzen können? Die nächsten Tage werden es zeigen.

