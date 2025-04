Hot Stocks: KW 16 / 2025 - Pharmawerte besonders gefragt!

Anleger suchen Zuflucht in diesem defensiven Sektor

In Zeiten erhöhter Marktvolatilität erleben Pharma-Aktien ein Comeback. Während Tech-Werte unter Druck geraten, suchen Anleger verstärkt Zuflucht in defensiven Sektoren mit stabilen Cashflows. Nach Jahren der Unterperformance gegenüber dem Technologiesektor könnten Pharma-Aktien jetzt eine Aufholjagd starten.

Eine wachsende Nachfrage nach zielgerichteten Krebstherapien, die Revolution im Adipositas-Markt und Fortschritte bei Immuntherapien schaffen neue Wachstumsfelder.

Eli Lilly (LLY)

Eli Lilly punktet weiterhin mit seinen Kassenschlagern Mounjaro und Zepbound bei Diabetes und Gewichtsverlust. Der Arzneimittelhersteller veröffentlichte am 17.04.2025 positive Studiendaten zu einer experimentellen Pillenform beliebter GLP-1-Medikamente für Menschen mit Typ-2-Diabetes. Die Aktie eröffnete daraufhin mit einem GAP-Up und es bildete sich ein Long-Legged-Doji aus. Die Kerze signalisiert zwar Unentschlossenheit, aber der Kurssprung ist ein starkes Zeichen der Bullen. Eine Neubewertung könnte die Eli Lilly-Papiere weiter in die Höhe treiben.

Novartis (NVS)

Novartis entwickelt, produziert und vermarktet Gesundheitsprodukte und nutzt wissenschaftliche und digitale Technologien zur Behandlung von Krankheiten. Das Unternehmen etabliert sich als Schlüsselakteur im Onkologie-Bereich. Nach einer Achterbahnfahrt mit finalem Ausverkauf zeigte die Aktie in den letzten Tagen eine steile Erholung. Die Stabilisierung über den GDs 50/20 sieht konstruktiv aus.

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson profitiert von seinem Mix aus Pharma- und Medizintechnikgeschäft. Diese Diversifikation bietet Schutz gegen branchenspezifische Risiken. Damit sich die starke Erholungsbewegung des Pharma-Papiers der letzten Tage weiter fortsetzen kann, wäre eine Stabilisierung über der 50-Tagelinie wünschenswert.

Gilead Sciences (GILD)

Gilead Sciences entwickelt und vermarktet Therapien zur Behandlung lebensbedrohlicher Infektionskrankheiten, wobei sich der Kern des Portfolios auf HIV und Hepatitis B und C konzentriert. Gilead profitiert von seinem HIV-Blockbuster Biktarvy und steht kurz vor der Einführung eines jährlich zu verabreichenden HIV-Präventionsmedikaments. Die Aktie ist in den letzten Tagen nicht ganz so stark gelaufen wie andere Pharmawerte. Die Aufwärtsbewegung endete an der 50-Tagelinie. Für weitere Kursanstiege müssten die Bullen diesen wichtigen gleitenden Durchschnitt zurückerobern. Die Jahresperformance ist mit 13 Prozent immer noch ganz ordentlich.

Tagescharts vom 17.04.2025, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 20.04.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in LLY und JNJ hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.