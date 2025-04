First Majestic Silver verzeichnet ein Plus von 88% bei der Silberproduktion. Die Übernahme von Gatos Silver wurde genehmigt. Wie reagiert die Aktie?

First Majestic Silver sorgt für Aufsehen: Das Unternehmen meldete eine Rekordproduktion für das erste Quartal 2025. Insgesamt wurden 3,7 Millionen Unzen Silber gefördert - ein sattes Plus von 88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Produktion explodiert!

Woher kommt dieser massive Anstieg? Vor allem die Cerro Los Gatos Mine trug maßgeblich dazu bei. Sie lieferte allein 1,4 Millionen Unzen Silber. Auch die San Dimas Mine lief auf Hochtouren: Hier stieg die Produktion um beeindruckende 17 Prozent.

Die Gesamtproduktion an Silberäquivalenten kletterte auf 7,7 Millionen Unzen, was einem Zuwachs von 49 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Trotz dieser starken operativen Leistung zeigt sich der Aktienkurs verhalten. Seit Jahresbeginn steht ein kleines Minus von 1,03 Prozent zu Buche. Die Aktie notiert damit deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 7,35 Euro.

Grünes Licht für Gatos-Deal

Gestern gab es zudem grünes Licht von den Aktionären: Die geplante Übernahme von Gatos Silver wurde sowohl von den Anteilseignern von First Majestic (mit überwältigenden 98,44 Prozent Zustimmung) als auch von Gatos Silver (71,3 Prozent Zustimmung) genehmigt.

Damit ist der Weg frei für den Zusammenschluss. Gatos Silver-Aktionäre erhalten nach Abschluss der Transaktion 2,55 First Majestic-Aktien für jede gehaltene Gatos Silver-Aktie.

Nächster Termin: Hauptversammlung

Und wie geht es weiter? Die nächste wichtige Wegmarke ist die Jahreshauptversammlung. Diese ist für den 20. Mai angesetzt und findet in Vancouver statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Wahl der Direktoren und die Abstimmung über die Vergütung des Managements.

