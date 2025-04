Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial bei q.beyond mit 73% Kurszielüberschuss. Spannung vor Quartalszahlen am 12. Mai.

Die Aktie des IT-Dienstleisters q.beyond (ehemals QSC) zeigt aktuell eine gemischte Performance. Am 17. April schloss das Papier bei 0,738 Euro, ein Minus von 0,81 Prozent zum Vortag. Doch der Blick auf die größeren Zeiträume offenbart eine interessante Entwicklung: Innerhalb eines Jahres legte die Aktie beachtliche 16,30 Prozent zu.

Fundamentaldaten sprechen für Unterbewertung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei QSC ?

Die Analysten sind sich einig: Alle vier verfolgenden Experten geben eine Kaufempfehlung für die q.beyond-Aktie ab. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1,275 Euro - satte 73,71 Prozent über dem aktuellen Kurs. Besonders bemerkenswert ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,48, das auf eine deutliche Unterbewertung hindeutet.

Kurszielspanne : 1,20 bis 1,40 Euro

: 1,20 bis 1,40 Euro KUV aktuell : 0,48 (Unterbewertungssignal)

: 0,48 (Unterbewertungssignal) KCV: 8,73 (branchenüblich niedrig)

Warten auf die Quartalszahlen

Am 12. Mai steht die Veröffentlichung der Q1-Zahlen für 2025 an. Die Erwartungen sind hoch, nachdem die Analysten ihre Gewinnschätzungen zuletzt deutlich nach oben korrigiert haben. Allerdings zeigt der RSI-Wert von 30,8, dass der Titel aktuell in den überverkauften Bereich geraten ist - was für einige Investoren ein Einstiegssignal darstellen könnte.

Die Volatilität liegt mit 44,52 Prozent auf hohem Niveau, was typisch ist für einen Titel dieser Marktkapitalisierung (91,44 Mio. Euro). Die nächsten Wochen könnten also spannend werden für q.beyond-Anleger. Bleibt die Frage: Wird das Unternehmen die hohen Erwartungen erfüllen können?

Anzeige

QSC-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue QSC-Analyse vom 20. April liefert die Antwort:

Die neusten QSC-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für QSC-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

QSC: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...