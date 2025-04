Krypto News: Solana dominiert bei den Kurszuwächsen - ist Ethereum jetzt fällig?

Kryptoinvestoren und Trader müssen aktuell sehr tapfer sein und ein hohes Maß an Resilienz mitbringen. In den Kryptocharts herrschen die roten Kerzen vor und die derzeitigen Kursentwicklungen als turbulent zu bezeichnen ist leicht untertrieben. Die Stimmung auf dem Markt ist schlecht, der Fear and Greed Index ist auf 33 abgerutscht. Grund ist die erratische Zollpolitik des amtierenden US-Präsidenten. Seit dem Höchststand im Dezember vergangenen Jahres ist die Marktkapitalisierung um rund 15 Prozent abgestürzt. Der Bitcoin ist mit seinem aktuellen Kurs von 84.000 US-Dollar weit von seinem Allzeithoch aus dem Januar 2025 entfernt. Dieses lag bei rund 109.000 US-Dollar.

Allerdings fallen nicht alle Coins ins Bodenlose. Solana, also das Kryptoprojekt das 2023 noch als tot galt, konnte auf Wochensicht sogar um knapp 6 Prozent zulegen. Derzeit notiert der SOL bei 136 US-Dollar und nimmt damit die psychologisch wichtige Marke von 150 US-Dollar wieder ins Visier.

Solana - der einzig wahre Ethereum Killer?

Das Blockchain Projekt Solana gilt als Ethereum Killer. Ein Argument, das in dieser Diskussion immer wieder angebracht wird, ist die enorme Geschwindigkeit der Blockchain. Solana ist eigentlich in der Lage, etwa 65.000 TPS (Transaktionen in der Sekunde) zu verarbeiten. Bei Ethereum sind es etwa 15 bis 30 TPS.

Einer der größten Kritikpunkte an Ethereum sind die teils enorm hohen Gas Fees, gerade dann, wenn das Netzwerk sehr ausgelastet ist. Auch hier kann Solana punkten. Die Gas Fees liegen weit unter denen, die Ethereum verlangt, selbst bei einer hohen Auslastung des Netzwerks. In einem Sektor hat Solana Ethereum mittlerweile den Rang abgelaufen: Bei den Meme-Coins. Die Highspeed Blockchain wurde durch den großen Erfolg von Bonk und dem Meme-Coin-Launchpad Pump.Fun zur Go-to-Blockchain für neue Meme-Coin Projekte.

Aber Solana ist als Ethereum Killer nicht alleine im Ring. Da gibt es beispielsweise noch Cardano, Algorand oder BNB, die Ethereum ebenfalls vom Thron stoßen wollen. Zudem gibt es mittlerweile Blockchain-Projekte die angetreten sind, um Solana zu killen. Dazu gehört unter anderem SUI.

Die Schwächen von Solana - und wie Solaxy diese beheben will

Denn Solana ist nicht ohne Schwächen. Besonders in den Jahren 2021 und 2022 gab es immer wieder Netzwerkausfälle, bei denen das gesamte System neu gestartet werden musste und die sich teilweise extrem lange hinzogen. Zwar gab es in der jüngeren Vergangenheit keine nennenswerten Komplettausfälle mehr, trotzdem gibt es, gerade bei hoher Netzwerkauslastung, immer wieder "Verstopfungen" bei der Verarbeitung von Transaktionen. Das heißt, diese werden nur verzögert verarbeitet - oder im schlimmsten Fall gar nicht.

Genau hier kommt das neue Projekt Solaxy ins Spiel, die erste Solana Layer 2, die genau das sein könnte, damit die Blockchain Ethereum killen kann. Denn während Layer 2 Lösungen auf Ethereum gab und gäbe sind, um das Netzwerk zu entlasten und zu skalieren, sucht man diese bei Solana vergeblich - bis jetzt.

Solaxy: Die Layer 2 für Solana

Solanas monolithisches Framework galt lange Zeit als solide Basis, um den steigenden Anforderungen an Skalierbarkeit gerecht zu werden. Doch die wiederholten Ausfälle und Netzüberlastungen haben die Grenzen dieser Architektur deutlich gemacht.

Mit Solaxy kommt jetzt eine speziell entwickelte Layer-2-Lösung: eine hochleistungsfähige Ausführungsebene, die Überlauftransaktionen abfängt und verarbeitete Daten effizient ans Solana-Mainnet zurückführt - ohne die Performance oder die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Mit dem derzeit noch laufenden ICO ist es Solaxy gelungen, über 30 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Diese Zahl veranschaulicht ziemlich eindrucksvoll, wieviel Potenzial die Early Bird Investoren in dem Projekt sehen.

Solaxy Presale: Jetzt früher Investor werden

Um als früher Investor in den Solaxy Vorverkauf einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein SOLX, der native Token des Netzwerks, kostet im Moment 0,0017 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH, SOL oder USDT. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich. Last, but not least hat der SOLX auch eine Stakingfunktion. Derzeit sind 8,7 Milliarden Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 131 Prozent.

Hier geht es zum Solaxy Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.