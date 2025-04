Wie entwickelt sich der Kryptomarkt über Ostern? Die wichtigsten Kryptowährung im Überblick!

Die letzten Wochen gehen als sehr turbulent in die Geschichte des Krypromarktes ein, geprägt von starken Verlusten und deutlichen Korrekturen. Doch wie haben sich die Altcoins über Ostern hinweg entwickelt? Wir werfen in diesem Beitrag einen Blick auf die wichtigsten Altcoins am Kryptomarkt!

Bitcoin kämpft um 85.000 US-Dollar

Der Bitcoin kämpfte in den letzten Tagen insbesondere um die Marke von 85.000 US-Dollar, nachdem er noch kürzlich deutlich unter 80.000 US-Dollar gefallen ist. Blickt man an dieser Stelle auf die letzten sieben Tage, dann steht die Entwicklung bei ausgeglichenen 0,8 Prozent. Auch der Schnitt der letzten 30 Tage steht mit 0,6 Prozent auf einem ähnlichen Niveau.

Ethereum setzt Negativtrend fort

Für Ethereum setzt sich auch über die Ostertage hinweg der Negativtrend nahtlos fort, der bereits seit mehreren Monaten bei Ethereum vorzufinden ist. An dieser Stelle ist es kaum verwunderlich, dass der Altcoin im Schnitt von 30 Tagen bei einem deutlichen Minus von rund 19 Prozent steht, Tendenz steigend. Die letzten sieben Tage schließen daran anknüpfend mit einem Minus von 0,5 Prozent ab. Ein Grund für die unterdurchschnittliche Performance ist das Ausweichen auf Layer-2-Coins von Ethereum, weg von der klassischen ETH-Blockchain.

Ripple steht nur knapp über 2 US-Dollar

Ripple kämpft aktuell um die Preismarke von 2 US-Dollar, welche zugleich einen wichtigen Support darstellt. Auch Ripple musste in den letzten Wochen Verluste verkraften, auf der Basis von sieben Tagen beispielsweise 4,2 Prozent. Daran knüpfen Verluste von knapp über 14 Prozent an, in den vergangenen 30 Tagen. Dabei gilt es anzufügen, dass die Auflage eines XRP-Spot-ETFs die Kursentwicklung vollständig verändern kann. Möglicherweise könnte bereits in den kommenden Monaten die erste Genehmigung bevorstehen.

Solana legt zu während die Top 10 verliert

Während die 10 größten Kryptowährungen am Krypromarkt in Summe Verluste zu verzeichnen haben, geht es für Solana genau in die entgegengesetzte Richtung. Innerhalb der letzten Woche hat Solana 6,5 Prozent an Wert gewonnen, auf der Monatsbasis sind es 8,5 Prozent, Tendenz steigend. Insbesondere bei Solana stehen zwei Themen im Vordergrund, die die Kursentwicklung stark begünstigen: Solana-Spot-ETFs und Meme-Coins. Auch bei Solana könnte es zeitnah zu einer Genehmigung durch die SEC kommen.

Dogecoin verzeichnet Verluste in Serie

Für den Dogecoin ging es trotz einer Verlustserie verhältnismäßig ruhig zu. Die letzten sieben Tage weisen einen Verlust von 5,8 Prozent auf, wogegen noch vor einem Jahr in derartigen Phasen Schwankungen im höheren zweistelligen Prozentbereich zur Normalität zählten. Die Monatsbasis zeigt mit einem Minus von 7,5 Prozent ebenfalls eine humane Entwicklung auf. Dabei gilt es anzufügen, dass auch die DOGE-Community sehnsüchtig auf die Zulassung eines Spot-ETFs wartet, was vor einem Jahr noch kaum möglich gewesen wäre, unter der Führung von Gary Gensler.

Bull Bitcoin: Die potenzialreiche Investmentalternative

In welche Kryptowährung sollte man zum aktuellen Zeitpunkt investieren? Nicht nur Altcoins wie der Bitcoin bieten sich aktuell für ein Investment in den Kryptomarkt an, aufgrund der verhältnismäßig günstigen Einstiegspreise. Ein besonders hohes Potenzial bieten Kryptowährungen, die noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist. Eine dieser Kryptowährungen ist der BTC-Bull-Token, dessen Vorverkauf erst vor einigen Tagen gestartet ist. Innerhalb dieser kurzen Zeit konnten bereits über 4,8 Millionen US-Dollar eingeworben werden, Tendenz stark steigend. Doch was sorgt dafür, dass das Interesse in der Kryptoszene derart groß ist?

Hinter dem Bull Bitcoin Token verbirgt sich ein neuer Community-Coin, mit dessen Hilfe die komplette Community am langfristigen Erfolg partizipieren soll. Im Zentrum dabei stehen unter anderen eine Vielzahl an Airdrops, Burn-Events und ein Staking-Programm, welches derzeit für eine durchschnittliche Rendite von 88 Prozent sorgt. Ein besonderes Highlight dabei ist die Meme-Figur selbst, in Form eines Bitcoin-Bullen, der voller Energie ist. Derzeit liegt der Preis für einen Token noch bei 0,00247 US-Dollar, doch es ist Schnelligkeit geboten, denn in regelmäßigen Abständen steigt der Token an, bis das initiale Börsenlisting stattfindet.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.