Kryptomarkt im Aufschwung: Zwei bullische Entwicklungen treiben die Adoption voran

Die Adoption von Kryptowährungen macht kontinuierlich Fortschritte, und derzeit zeichnen sich zwei bedeutende Katalysatoren ab, die die Kurse in der nächsten Zeit zusätzlich antreiben könnten. Diese Entwicklungen könnten den Kryptomarkt nachhaltig beeinflussen und die Nutzung digitaler Währungen im Alltag weiter vorantreiben.

Supermarktkette Spar akzeptiert nun Bitcoin-Zahlungen

Immer mehr Unternehmen nehmen für die Diversifizierung Kryptowährungen mit in ihre Reserven auf. Darüber hinaus gibt es eine zunehmende Anzahl von Unternehmen, die Zahlungen mit den digitalen Währungen akzeptieren und somit die Adoption fördern.

Ein aktuelles Beispiel ist die Supermarktkette Spar, die seit dem 17. April in ihrer Filiale in Zug in der Schweiz Bitcoin-Zahlungen akzeptiert. Allerdings nutzt die Kette nicht die reguläre Blockchain, die für ihre hohen Gebühren und niedrige Geschwindigkeit bekannt ist, sondern wickelt die Transaktionen über die Skalierungslösung Lightning Network ab. Dies wird durch einen einfachen QR-Code-Scan an der Kasse ermöglicht, wofür die technische Unterstützung von OpenCryptoPay von DFX Swiff genutzt wird.

Mastercard öffnet Krypto-Zahlungen für über eine Milliarde Nutzer

Die ersten Bemühungen von Mastercard in der Kryptoindustrie gehen bereits bis auf das Jahr 2023 zurück, als "Mastercard Crypto Credential" eingeführt wurde. Damit sollten die Interaktionen zwischen Konsumenten und Unternehmen auf Blockchains einfacher und sicherer gestaltet werden.

Das Unternehmen arbeitet an einer mit Venmo vergleichbaren Infrastruktur für Kryptowährungen, die nahtlose Transaktionen ermöglichen soll. Dafür wurde unter anderem ein Multi-Token-Netzwerk errichtet, das nicht nur Kryptowährungen, sondern auch NFTs, Ticketing und andere Zahlungslösungen umfassen soll. Was zunächst als Pilotprogramm in ausgewählten Ländern wie Argentinien, Brasilien und der Schweiz startete, wurde inzwischen auf die Vereinigten Arabischen Emirate und Kasachstan ausgeweitet, mit weiteren Expansionsplänen in naher Zukunft. Insgesamt verzeichnet Mastercard mehr als 1 Milliarde Nutzer, die bald noch leichter und komfortabler Kryptowährungen für Zahlungen verwenden können.

Best Wallet: Eine innovative Lösung für die wachsende Krypto-Adoption im Presale

Kryptowährungen halten in immer mehr unterschiedlichen Branchen Einzug - von künstlicher Intelligenz und Gaming bis hin zu Social Media und Lieferketten. Durch die Vielzahl an verschiedenen Blockchains wird die Nutzererfahrung jedoch häufig beeinträchtigt.

Die Best Wallet wurde entwickelt, um diese Herausforderung zu bewältigen und soll mehr als 60 Blockchains unterstützen. Bestehende Adressen können einfach über die Migrationsfunktion importiert werden, was die Gefahr des Wallet-Verlusts reduziert. Die All-in-One-Lösung bietet institutionelles Sicherheitsniveau und ersetzt die anfälligeren zentralisierten Kryptobörsen mit allen wichtigen Features - von Fiat-zu-Krypto-Transaktionen bis hin zu Krypto-Swaps mit Zugang zu 200 DeFi- und 20 Cross-Chain-Protokollen zu niedrigsten Preisen.

Der $BEST-Coin, der aktuell noch im Presale für 0,024775 USD erhältlich ist, könnte eine der besten Investmentideen für den kommenden Bullenmarkt darstellen. Best Wallet zählt zu den am schnellsten wachsenden Anbietern des Marktes und konnte in kurzer Zeit sogar MetaMask übertreffen. Da digitale Geldbörsen für alle Krypto-Nutzer essenziell sind, könnte das Projekt besonders von der zunehmenden Adoption profitieren.

