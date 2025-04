Bitcoin-Wale zeigen bullisches Verhalten: Das steckt hinter der aktuellen Akkumulation

Während Bitcoin in den letzten sieben Tagen nur unwesentlich fester gehandelt wird und die aktuelle Seitwärtsrange intakt bleibt, lohnt ein Blick auf das Verhalten der Bitcoin-Wale - auch als "Smart Money" bezeichnet. Trotz der Marktschwankungen deuten aktuelle Daten auf ein zunehmend bullisches Verhalten der großen Bitcoin-Investoren hin, was wichtige Rückschlüsse für zukünftige Marktbewegungen zulässt.

Deutliche Akkumulation durch große Wallets

Aktuelle Daten von Glassnode zeigen eine klare Akkumulation durch große Bitcoin-Wale mit Beständen über 10.000 BTC. Der Trendwert von etwa 0,7 signalisiert nach den Experten weiterhin starkes Kaufverhalten, während gleichzeitig die Verkaufsaktivität kleinerer Investoren deutlich abflacht.

Besonders auffällig ist die Veränderung bei Adressen mit 10 bis 100 BTC: Ihr Verhalten bewegt sich in Richtung eines neutralen Werts von 0,5, was auf eine mögliche Trendwende hin zur Akkumulation hindeutet. Seit Anfang März sind zudem über 60 neue Wallets mit jeweils mehr als 1.000 BTC entstanden, was auf verstärktes institutionelles Interesse und eine mögliche Vorbereitung auf eine bullische Marktphase hindeutet.

Verkaufsdruck kommt von kurzfristigen Anlegern

Die aktuelle Analyse von CryptoQuant zeigt, dass der Verkaufsdruck bei Bitcoin in den letzten Wochen überwiegend von kurzfristigen Anlegern ausgeht. Diese sogenannten Short-Term Holder (STH) haben im Schnitt rund 930 BTC pro Tag an Börsen transferiert, während Long-Term Holder (LTH) lediglich etwa 529 BTC täglich veräußerten - ein Zeichen für ihre anhaltende Überzeugung im Markt.

Auch die Segmentierung nach Wallet-Größen unterstreicht dieses Bild. Während Kleinanleger mit weniger als einem Bitcoin ("Shrimps") rund 480 BTC täglich bewegten und auch Crabs, Fish und Sharks zur Abgabeseite beitrugen, zeigten die Wale mit Beständen über 1.000 BTC ein deutlich anderes Verhalten: Sie verkauften durchschnittlich nur 70 BTC pro Tag. Diese Zurückhaltung der Großinvestoren spricht für strategisches Halten und antizyklisches Verhalten.

BTCBULL: Eine innovative Bitcoin-Alternative im Presale

BTCBULL unterscheidet sich deutlich von klassischen Meme-Coins. Statt humorvoller Tier-Symbole steht hier die Idee des "unbesiegbaren Bitcoin-Bullen" im Vordergrund. Im Zentrum des Projekts steht ein System, das reale Bitcoin-Ausschüttungen mit einem deflationären Tokenmodell kombiniert.

Das Airdrop-Prinzip bei BTCBULL funktioniert so: Sobald Bitcoin festgelegte Preisschwellen überschreitet - beginnend bei 150.000 US-Dollar - werden automatisch echte BTC an Halter des BTCBULL-Tokens ausgeschüttet. Gleichzeitig erhöht sich bei jeder Schwelle der Druck auf die verfügbare Tokenmenge, da ein Teil der BTCBULL-Einheiten dauerhaft vernichtet wird. Zusätzlich bietet das Projekt ein attraktives Staking-Modell mit Renditen von über 85 Prozent jährlich. Mit bisher eingesammelten Mitteln in Höhe von fast 5 Millionen US-Dollar bestätigt sich das wachsende Vertrauen in diesen hybriden Meme-Coin.

