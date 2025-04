Treasure ($MAGIC) News: KI-Rebranding sorgt nach Crash für Kursexplosion

Ursprünglich zählte Treasure zu einem besonders chancenreichen GameFi-Projekt. Dennoch hat es in der letzten Zeit immer mehr Investoren bitter enttäuscht. Allerdings erfolgten nun ein Rebranding und eine strategische Neuausrichtung, welche sich mit dem KI-Sektor beschäftigen und wieder bei einigen Investoren für FOMO gesorgt haben. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Artikel.

Katastrophe von Treasure führt zu einem Rebranding

Noch während des GameFi-Hypes zählt Treasure ($MAGIC) zu einem der vielversprechendsten GameFi-Projekte, da es seinen Entwicklern unterschiedliche Sub-Netzwerke erlaubte, in welchen diese benutzerdefinierte Chains erstellen konnten. Jedoch hat die Konkurrenz zugenommen, wobei vor allem Oasys hervorzuheben ist, das von renommierten Spieleunternehmen unterstützt wird und einem ähnlichen Ansatz folgt.

Der $MAGIC-Coin von Treasure konnte seit seiner Einführung im November des Jahres 2021 von seinem initialen Listungspreis von 0,1921 USD bis auf sein Allzeithoch von 6,32 USD um bis zu 3.189 % steigen. Auch danach hat sich der Coin lange Zeit im Plus halten können, wobei der Einführungspreis jedoch im April dieses Jahres unterboten wurde.

Treasure-Chart ($MAGIC) | Quelle: CMC

Denn Anfang des Monats hat die Treasure DAO bekannt gegeben, dass sie die Treasure-Chain einstellen wird. Auf diese Weise sollten die verbliebenen Finanzmittel in Höhe von 2,4 Mio. USD gesichert werden, da sich die Ausgaben des Projektes auf jährlich 8 Mio. USD beliefen. Einige der größten Kostenpunkte stellt dabei mit 6,1 Mio. USD das Personal und mit 0,8 Mio. USD die Infrastruktur dar.

Durch die Ankündigung wurde der $MAGIC-Coin stark unter Druck gebracht. Dies hat zu einem neuen Allzeittief von 0,06488 USD geführt, das sogar 66,23 % unter dem Einführungskurs lag. Somit hatte der Token im Jahresvergleich einen Verlust von 23,56 % verzeichnet. Das KI-Rebranding stellt daher einen Versuch dar, um Treasure zu retten.

Jetzt $MAGIC-Coin über Preisvergleich kaufen!

Treasure ($MAGIC) führt KI-Rebranding durch und explodiert

Obwohl ein Rebranding durchgeführt wird, soll dennoch weiterhin an den vier Kernelementen festgehalten werden, welche sich aus NFT-Marktplatz, Bridgeworld, Smolworld und Virtuals Compansions zusammensetzen.

Einer der wichtigsten Gründe für die letzten Kursexplosionen ist vor allem die Fokussierung auf den KI-Sektor mit Virtual Companions. Dabei soll es sich um eine Infrastruktur handeln, mit welcher KI-Agenten skalierbar werden.

https://twitter.com/Treasure_DAO/status/1911927519122768360

Darüber hinaus soll mit Neurochip ein Framework hinzukommen, mit dem benutzerdefinierten NFT-KI-Agenten möglich sind. Diese sollen ein eigenes Gedächtnis und eine eigene Persönlichkeit bekommen sowie in den sozialen Medien auf Discord, X, DeFi-Plattformen sowie in Spielen und mehr nutzbar sein. Um diese betreiben zu können, wird der eigene $MAGIC-Coin benötigt.

Bisher ist noch nicht genau klar, wann das KI-Framework veröffentlicht wird. Jedoch wird in den sozialen Medien bereits von einigen Influencern und KOLs für Stimmung gesorgt und FOMO verbreitet. Dabei wird Treasure von anderen KI-Projekten differenziert, die eher mit Chatbots vergleichbar wären. Stattdessen sei es eher mit a16z Speedrun gleichzusetzen.

Jetzt rechtzeitig in $MAGIC investieren!

Neuartiges Krypto-Projekt Fantasy Pepe fusioniert GameFi mit KI

Während Treasure nun die künstlichen Intelligenzen für KI-Agenten nutzen wird, verwendet sie der neue Fantasy Pepe, um damit den Gaming-Sektor zu bereichern. Dies soll in Zusammenarbeit mit einigen der führenden KIs erreicht werden, welches ChatGPT, DeepSeek und Grok sind, deren gebündeltes Potenzial in Fantasy Pepe genutzt wird.

Genau genommen handelt es sich um eine Fußball-Fantasy-Liga mit Memecoin-Branding. Dabei tritt beispielsweise der FC Pepe München gegen den Shiba-Sport-Verein in rund 60 Sekunden andauernden Matches an, wobei jeweils eine Seite von ChatGPT und die andere von DeepSeek vertreten wird. Der Schiedsrichter der Fußballspiele wird hingegen die X-KI Grok sein.

Die Inhaber des eigenen $FEPE-Coins können diese für die Prognosen auf die Spielverläufe verwenden, wobei sich das Konzept an der erfolgreichen Vorhersageplattform Polymarket orientiert sowie dieses erstmalig mit dem GameFi-Sektor und KI fusioniert. Sollten die Nutzer mit ihren Prognosen richtig liegen, erhalten sie eine Belohnung.

Das Team von Fantasy Pepe hat große Pläne und so stehen mit führenden Fußballvereinen Partnerschaften auf der Roadmap. Auf diese Weise soll die Reichweite deutlich gesteigert werden, indem die Mainstream-Sportfans angezogen werden. Darüber hinaus befinden sich noch andere Punkte auf dem Plan wie NFTs, um den Unterhaltungswert zu steigern. Allerdings ist Fantasy Pepe nur auf etwas mehr als 9.500 Personen beschränkt.

Der Vorverkauf wird erst in rund 20 Stunden gestartet. Da die Fusion aus KI und Memecoin in der letzten Zeit ein besonderes Interesse der Anleger erregt hat, könnte der Presale von Fantasy Pepe schnell ausverkauft sein. Daher sollten Interessierte nicht zu lange zögern, wenn sie den Einstieg vor der ersten Listung nicht verpassen wollen.

Jetzt frühzeitig in KI-Gaming investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.