PayPal verzeichnet seit Jahresbeginn 36% Wertverlust. Analysten zeigen Skepsis mit Herabstufungen. Quartalszahlen Ende April entscheidend.

Die PayPal-Aktie notierte zuletzt bei 61,00 USD und konnte damit am Freitag ein leichtes Plus von 1,26 Prozent verbuchen. Doch der Blick auf die größeren Zeiträume zeigt ein anderes Bild: Seit Jahresanfang verlor der Titel bereits 36 Prozent an Wert.

Kurs unter Druck: Was steckt dahinter?

Die jüngsten Kursrückgänge spiegeln die zunehmende Skepsis der Analysten wider. In den letzten Tagen gab es eine Reihe von Herabstufungen und Kurszielkorrekturen:

BofA Securities senkte das Kursziel von 103 auf 93 USD, hält aber an der "Kaufen"-Einstufung fest

Ein anderer Analyst korrigierte seine Bewertung von "Outperform" auf "Neutral" und reduzierte das Ziel von 70 auf 66 USD

Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei 86,03 USD - immerhin 41 Prozent über dem aktuellen Kurs

"Die Spannweite der Einschätzungen ist enorm", könnte man dazu sagen. Während das höchste Kursziel bei 125 USD liegt, sieht ein Analyst sogar nur 49 USD als faire Bewertung an.

Fundamentaldaten mit Licht und Schatten

PayPal präsentiert durchwachsene Kennzahlen:

Das KGV liegt aktuell bei 14,55

Das KCV von 8,10 deutet auf eine solide Bewertung hin

Der Cashflow pro Aktie beträgt 7,53 USD

Interessant: Trotz der jüngsten Abwärtsbewegung notiert die Aktie nur knapp 2 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 52,42 USD - gleichzeitig aber fast 40 Prozent unter dem Jahreshoch.

Am 29. April stehen die Quartalszahlen an. Viele Anleger werden genau hinschauen, ob der Zahlungsdienstleister seine Fundamentaldaten verbessern kann. Bis dahin dürfte die Volatilität hoch bleiben - die annualisierte 30-Tage-Volatilität liegt bei fast 58 Prozent.

