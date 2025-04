Knaus Tabbert Aktie verzeichnet hohe Volatilität nach Analysten-Herabstufung, während mittleres Kursziel 50% Aufwärtspotenzial signalisiert. Wie geht es weiter?

Die Knaus Tabbert Aktie zeigt sich derzeit in einer volatilen Phase. Am 17. April schloss das Papier bei 13,74 Euro, ein minimales Minus von 0,15 Prozent gegenüber dem Vortag. Doch die jüngsten Analystenbewertungen werfen Fragen auf.

Kurs unter Druck: Was steckt dahinter?

Am 16. April gab es eine bemerkenswerte Änderung in der Analysteneinschätzung: Eine Rating-Agentur stufte die Aktie von "Kaufen" auf "Reduce" herab. Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, in der der Titel bereits unter Druck steht:

Seit Jahresbeginn verlor die Aktie 67,22 Prozent

Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 48,80 Euro

Aktuell notiert das Papier 19,43 Prozent über seinem Jahrestief

Interessanterweise bleibt der mittlere Analystenkonsens bei "Outperform". Die durchschnittliche Kurszielvorgabe liegt bei 20,40 Euro, was ein Potenzial von etwa 50 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet. Doch die Meinungen gehen weit auseinander - das höchste Kursziel liegt bei 29,00 Euro, das niedrigste bei nur 15,00 Euro.

Fundamentale Daten zeigen gemischtes Bild

Das Unternehmen weist einige bemerkenswerte Kennzahlen auf:

KUV von 0,13 (deutet auf Unterbewertung hin)

KGV für 2025 bei 17,43 prognostiziert

Marktkapitalisierung von 142,6 Millionen Euro

Doch die Fundamentaldaten zeigen auch Schwächen: Die Rentabilität wird als unzureichend eingestuft, und die Prognosen zum Umsatzwachstum wurden mehrfach nach unten korrigiert. Der Fehlbetrag von 48 Millionen Euro aus 2024 lastet weiter auf der Bilanz.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die aktuelle Bewertung eine Einstiegsgelegenheit darstellt oder ob die skeptischen Stimmen Recht behalten. Die große Diskrepanz zwischen den Analystenmeinungen deutet zumindest auf eine spannende Zeit für Anleger hin.

