IBM zeigt sich stabil vor Quartalsbericht, während Analysten das KI-Potenzial und die Dividendenattraktivität hervorheben. Wie reagiert die Aktie auf die anstehenden Zahlen?

Die IBM-Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn stabil bei 238,93 US-Dollar, nachdem der Titel am Freitag ein minimales Plus von 0,13 Prozent verbuchen konnte. Doch der Blick auf die Monatsperformance offenbart eine Korrektur von 3,6 Prozent - Anleger halten sich vor den anstehenden Quartalszahlen zurück.

Stabile Dividende, unterschätztes KI-Potenzial

IBM überzeugt aktuell mit soliden Cashflows und einer attraktiven Dividendenrendite von 2,8 Prozent. Die letzte vierteljährliche Ausschüttung von 1,67 US-Dollar pro Aktie erfolgte im Februar. Doch das wahre Potenzial des Tech-Konzerns könnte in seinen Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen liegen, die von Analysten bisher unterschätzt werden.

"Das Unternehmen gibt in der Regel Zahlen bekannt, die über dem Konsens der Analysten liegen", heißt es in aktuellen Marktanalysen. Tatsächlich wurde das durchschnittliche Kursziel in den letzten Monaten deutlich nach oben korrigiert - aktuell liegt es bei 255,49 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von knapp 7 Prozent bedeutet.

Spannende Woche voraus

Die kommenden Tage werden entscheidend:

23. April : Veröffentlichung der Q1-Zahlen nach Börsenschluss

: Veröffentlichung der Q1-Zahlen nach Börsenschluss 23. April : Präsentation der Ergebnisse

: Präsentation der Ergebnisse 29. April: Jahreshauptversammlung

Mit einem KGV von 36,78 erscheint der Titel zwar hoch bewertet, doch der starke Fokus auf zukunftsträchtige Technologien und die solide Fundamentalbasis - das MSCI ESG-Rating liegt bei AA - sprechen für das Unternehmen. 52 Prozent der Analysten sehen die Aktie bullish, nur 14 Prozent raten zum Verkauf.

Die nächsten Kursimpulse dürften von den Quartalszahlen und der geplanten Ergebnispräsentation ausgehen. Bleibt IBM seinem Ruf als Überraschungskandidat treu?

