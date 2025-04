Die GEA-Aktie zeigt sich volatil mit gemischten Analystenbewertungen. Während einige Experten Kaufempfehlungen aussprechen, sehen andere Verkaufspotenzial. Wie geht es weiter?

Die GEA-Aktie zeigt sich nach jüngsten Analystenbewertungen in einer volatilen Phase. Am vergangenen Freitag notierte das Papier bei 53,03 Euro - ein Plus von 0,76 Prozent zum Vortag. Doch die Stimmung unter Marktbeobachtern bleibt gespalten.

Zwischen Kaufempfehlung und Verkaufsignal

Die Analystenmeinungen zu GEA klaffen derzeit deutlich auseinander: Während JP Morgan erst vor einer Woche ein Verkaufsrating aussprach, halten sechs der 15 beobachtenden Analysten das Papier weiterhin für neutral. Immerhin sieben Experten sehen den Titel positiv, darunter vier mit klarer Kaufempfehlung.

Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei 54,05 Euro, was ein moderates Aufwärtspotenzial von etwa 2 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Doch die Spannbreite ist groß - von 42 Euro bis hin zu optimistischen 65 Euro.

Fundamentaldaten im Blick

KGV 2025 : 18,86 (prognostiziert)

: 18,86 (prognostiziert) KUV aktuell : 1,69

: 1,69 Marktkapitalisierung: 9,1 Mrd. Euro

Die Bewertungskennzahlen zeigen ein gemischtes Bild: Während das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 12,87 als branchenüblich gilt, deutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf eine leichte Überbewertung hin. Interessant: Trotz der jüngsten Korrekturen hat sich der Titel über ein Jahr betrachtet immer noch um beachtliche 40,3 Prozent verbessert.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob sich der Technologiekonzern aus Düsseldorf wieder fängt oder ob die skeptischen Stimmen recht behalten. Die Fundamentaldaten geben jedenfalls keinen klaren Aufschluss - hier bleibt die Bewertung eine Frage der Perspektive.

