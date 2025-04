Imperial Brands konzentriert sich auf fünf Kernmärkte und plant Wachstum bei gleichzeitiger Erhöhung der Aktionärsrenditen bis 2030. Wie wirkt sich die Strategie aus?

Imperial Brands hat seine Strategie bis 2030 vorgestellt. Der Fokus liegt klar auf den fünf größten Tabakmärkten: USA, Deutschland, Großbritannien, Spanien und Australien. Diese Länder steuern bereits rund 70 Prozent zum bereinigten Betriebsgewinn bei.

Kerngeschäft im Visier

Mit gezielten Investitionen in diesen Schlüsselregionen will das Unternehmen nachhaltiges Wachstum und Cashflow sichern. Das bedeutet auch: Eine klare Konzentration auf das, was bereits gut läuft. Gleichzeitig sollen Produkte der nächsten Generation (NGPs) ausgebaut werden - allerdings nur nach strengen Kriterien für den Markteintritt. Disziplin ist hier offenbar das Stichwort.

Finanzielle Ziele: Wachstum geplant

Was bedeutet das für die Zahlen? Imperial Brands bestätigt die Finanzziele für das Geschäftsjahr 2025. Angestrebt wird ein Anstieg des operativen Ergebnisses um 3 bis 5 Prozent. Unterstützt wird dies durch laufende Aktienrückkäufe und strategische Investitionen. Gegenwind kommt allerdings von höheren bereinigten Finanzierungs- und Steuerkosten.

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet das Management zudem mit einem Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie im mindestens hohen einstelligen Prozentbereich.

Milliardenprogramm für Aktionäre

Teil der Langfriststrategie ist ein sogenanntes "Evergreen"-Aktienrückkaufprogramm, das bis 2030 laufen soll. Damit will das Unternehmen kontinuierlich Mittel an die Aktionäre zurückführen.

Konkret: Für das Geschäftsjahr 2025 wird die Summe für die Aktienrückkäufe und Dividenden auf 2,8 Milliarden Pfund erhöht. Im Vorjahr waren es noch 2,4 Milliarden Pfund.

