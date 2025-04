Der französische Automobilzulieferer Valeo zeigt attraktive Bewertungskennzahlen, doch Analysten bleiben zurückhaltend. Wann kommt die Trendwende?

Die Valeo-Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn stabil bei 8,03 Euro nach einem leichten Plus von 0,85% am Freitag. Doch der Blick auf die längere Frist offenbart eine andere Geschichte: Innerhalb eines Jahres verlor der französische Automobilzulieferer fast 33% an Wert.

Fundamentale Daten sprechen für sich

Trotz der schwachen Kursperformance stechen einige Kennzahlen ins Auge:

KUV von 0,09 - deutlich unter der kritischen Marke von 1

- deutlich unter der kritischen Marke von 1 KCV von 0,73 - branchenweit ein attraktiver Wert

- branchenweit ein attraktiver Wert KGV für 2025 bei 4,40 - ein Indiz für Unterbewertung

"Die aktuellen Bewertungskennzahlen deuten klar auf eine Unterbewertung hin", könnte man folgern. Doch warum bleibt die Analystengemeinde dann zurückhaltend?

Analysten bleiben skeptisch

Der aktuelle Konsens unter den 14 beobachtenden Analysten:

50% raten zum Halten

Nur 28,6% empfehlen den Kauf

Immerhin 14,3% sehen Verkaufspotenzial

Interessant ist die große Spanne der Kursziele - von 8,00 Euro bis 22,00 Euro. Das durchschnittliche Ziel von 11,64 Euro liegt allerdings 45% über dem aktuellen Kurs. Kein Wunder, dass sich einige Investoren fragen: Wann kommt die Trendwende?

ESG-Rating als Lichtblick

Immerhin kann Valeo mit einem AAA-ESG-Rating von MSCI punkten - ein klarer Pluspunkt in Zeiten nachhaltiger Investments. Doch die fundamentalen Schwächen wie nach unten korrigierte Gewinnerwartungen und mäßige Margen drücken weiter auf die Stimmung.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die attraktive Bewertung oder die anhaltenden Herausforderungen die Oberhand behalten. Eins steht fest: Für risikobereite Investoren könnte Valeo eine interessante Wette sein - aber mit ungewissem Ausgang.

