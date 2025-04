Mit diesen sieben Aktien können Anleger noch in dieser Woche bis zu 13,6 Prozent an Dividendenrendite kassieren. Doch wer etwas von der Ausschüttung haben will, der muss entsprechend schnell sein. Die Dividendensaison läuft an und bei Anlegern klingelt es in den Kassen. Auch in dieser Woche werden einige spannende Unternehmen Ex-Dividende gehen und anschließend Teile ihres Gewinns an Aktionäre ausschütten.Wer jetzt noch etwas davon abhaben will, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...