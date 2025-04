Bitcoin Prognose: Möglicher BTC-Erfinder Hal Finney wagte 2009 die erste Krypto-Prognose der Welt! Lag er damit richtig?

Auch heute noch ist die Frage, wer eigentlich hinter dem Pseudonym "Satoshi Nakamoto" - dem Erfinder von Bitcoin - steht, nicht beantwortet. Spekulationen gab es seit der BTC-Einführung im Jahr 2009 viele. Ein Name, der immer wieder aufgetaucht ist, ist Hal Finney, der frühzeitig an der Entwicklung der weltweit ersten Kryptowährung beteiligt war. Zudem erhielt er die erste BTC-Transaktion überhaupt - damals versendet von Satoshi Nakamoto.

Kurz darauf wagte der Kryptografie-Experte zudem die erste Bitcoin Prognose, basierend auf der Tatsache, dass die Kryptowährung in einer bullishen Zukunft zum dominierenden Zahlungssystem avanciert. Wir verraten, wie weit Hal Finney mit seiner Prognose vom aktuellen Kurs entfernt liegt.

Nachweislich zweiter Mann im Bitcoin-Netzwerk: Ist die Finney-Prognose realistisch?

Hal Finney galt als einer der international etabliertesten Experten der Kryptografie und war zudem einer der führenden Köpfe der Cypherpunk-Bewegung. Seinen eigenen Angaben nach soll er die erste Person nach Satoshi gewesen sein, die am Mining-Prozess für Bitcoin bereits ab Block 70 teilnahm. Er erhielt die erste BTC-Transaktion in Form von 10 BTC-Token, entwickelte später eine eigene Proof-of-Work-Währung namens RPOW und diskutierte bereits seit den 1990er Jahren über ZK-Proofs und andere Krypto-Themen. Finney verstarb 2014 aufgrund seiner Erkrankung an Amyotropher Lateralsklerose (ALS).

Bereits 2009 wagte er eine erste Bitcoin Prognose und verlor sich dabei in dem Wunschdenken, dass der BTC-Token das Zahlungssystem der Welt sein könnte. Wörtlich erklärte er:

"Als amüsantes Gedankenexperiment stelle man sich vor, dass Bitcoin erfolgreich ist und das dominierende Zahlungssystem weltweit wird. Dann sollte der gesamte Wert der Währung dem gesamten Reichtum der Welt entsprechen. Aktuelle Schätzungen des gesamten weltweiten Haushaltsvermögens, die ich gefunden habe, reichen von 100 Billionen bis 300 Billionen Dollar. Bei 20 Millionen Münzen ergibt das einen Wert von etwa 10 Millionen Dollar pro Münze." Hal Finney - 2009

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der BTC-Preis bei 87.600 US-Dollar - und damit weit von der Marke von 10 Millionen US-Dollar pro Coin entfernt. Auch langfristig dürfte dieser Wert nur schwer zu erreichen sein. Klar ist allerdings, dass in den vergangenen Jahren einige Krypto-Experten bereits 1 Million US-Dollar pro BTC-Token als ein realistisches Ziel für 2030 genannt hatten.

Einig sind sich jedoch alle Krypto-Analysten in Bezug auf steigende Preise: Auch wenn der BTC-Token in den vergangenen Wochen mit einigen Kurskorrekturen zu kämpfen hatte, soll er in den kommenden Monaten und Jahren signifikant an Wert hinzugewinnen. Die Entwickler des weltweit ersten Bitcoin-Meme-Tokens BTC Bull ($BTCBULL) gehen sogar davon aus, dass schon bald die Marke von 250.000 US-Dollar überschritten wird.

Kostenlose Bitcoin Airdrops: Anleger von BTC Bull werden für steigende BTC-Preise belohnt

Als erster BTC-Meme-Coin der Welt fokussiert sich BTC Bull voll und ganz auf den großen Bitcoin: Steigt dieser rapide im Preis, könnten sogar Bitcoin Airdrops an die Investoren des BTC Bull Projekts ausgezahlt werden. Denn sobald das Allzeithoch des BTC-Tokens zum ersten Mal die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar überschreitet, werden die Airdrops an die eigene Community verteilt.

Hinzu kommt ein Mechanismus, der automatisch 1 Million BTCBULL-Token verbrennt, sobald das Allzeithoch von Bitcoin erneut um 25.000 US-Dollar gestiegen ist.

Besuche die offizielle BTC Bull Webseite!

Der Vorverkauf des BTCBULL-Tokens läuft bereits seit einigen Wochen und konnte mittlerweile über 4,85 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Das zeigt das große Interesse am BTCBULL-Presale, wobei der aktuelle Preis bei 0,00247 US-Dollar liegt.

Hinzu kommt ein erstes Presale-Staking-Angebot: Wer noch heute in den BTCBULL-Token investiert und diesen direkt in den Staking-Pool festsetzt, profitiert von einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 84 Prozent. So kann ein erstes passives Einkommen erzielt werden, bevor der Launch in einigen Wochen durchgeführt und der Token am volatilen Markt gehandelt werden kann.

Kaufe heute noch BTCBULL-Token zum festen Presale-Preis!

