Norwegisches Klimaschutz-Unternehmen verliert nach starkem Monat an Wert, doch Analysten sehen hohes Aufwärtspotenzial. Wie geht es weiter?

Die Aker Carbon Capture-Aktie zeigt sich in einer turbulenten Phase: Nach einem monatlichen Plus von über 10% verlor das norwegische Klimaschutz-Unternehmen am Freitag deutlich an Boden. Der Kurs sackte um 4,68% auf 0,33675 USD ab - ein klassischer Rücksetzer nach der jüngsten Erholung.

Analysten sehen Licht am Horizont

Trotz der jüngsten Schwächephase bleibt die Analystengemeinde überwiegend optimistisch. Der mittlere Konsens lautet "Outperform" bei einem durchschnittlichen Kursziel von 9,433 NOK - das entspräche einem beeindruckenden Aufwärtspotenzial von 169% gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Allerdings gibt es unter den sieben bewertenden Analysten durchaus Differenzen:

4 Bullish (57,1%)

3 Neutral (42,9%)

0 Bearish (0%)

"Die Spannweite der Kursziele von 2,696 NOK bis 20,00 NOK zeigt, wie unterschiedlich die Technologie des Unternehmens eingeschätzt wird", könnte man kommentieren.

Fundamentaldaten mit Licht und Schatten

Die Bewertungskennzahlen präsentieren sich gemischt:

KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): 0,13 (deutliche Unterbewertung)

KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis): 1,19 (branchenüblich niedrig)

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): -4,64 (noch keine Profitabilität)

Interessant: Das Unternehmen verfügt über eine solide finanzielle Basis und ein ESG-Rating von MSCI mit "A". Doch die jüngsten Analystenrevisionen zeigen auch Risiken auf - die Umsatz- und Gewinnerwartungen wurden mehrfach nach unten korrigiert.

Wichtige Termine voraus

Investoren sollten diese Daten im Blick behalten:

April 2025: Jahreshauptversammlung

Mai 2025: Veröffentlichung der Q1-Zahlen



Mit einer Marktkapitalisierung von 176 Mio. Euro bleibt Aker Carbon Capture ein spekulatives Investment im wachsenden Markt für CO2-Abscheidungstechnologien. Die kommenden Quartalszahlen könnten neue Impulse setzen - in welche Richtung, das bleibt abzuwarten.

