'Altcoins brechen aus' - Startet jetzt eine massive Altcoin-Saison?

Die vergangenen Ostertage brachten nicht nur Ruhe und Besonnenheit mit sich, sondern konnten auch der Krypto-Welt einige kleinere Gewinne ermöglichen. Fast alle etablierten Kryptowährungen legten nämlich in den vergangenen 24 Stunden um einige Prozentpunkte zu. Während Bitcoin über 3 Prozent im grünen Bereich liegt, konnten auch Ethereum, XRP und Solana einige Prozent in die Höhe steigen.

Damit erholt sich der Altcoin-Markt nach einigen schwierigen Wochen und Monaten ein wenig. Dies könnte allerdings nur der Auftakt zu einer großen und bullishen Altcoin-Rallye sein - behauptet zumindest ein Krypto-Experte, der vor zwei Wochen einen Ausbruch des negativen Altcoin-Trends vorhergesagt hatte.

Erholung am Altcoin-Markt: Wie stark legen ETH, XRP und Co. jetzt zu?

Bereits am 11. April veröffentlichte der Krypto-Experte "World Of Charts" über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) seine Analyse zum aktuellen Geschehen am Altcoin-Markt. Damals ging er davon aus, dass schon bald ein Ausbruch aus der abwärts gerichteten Keilbewegung stattfinden wird. Jetzt ist dies tatsächlich geschehen, was seiner Einschätzung nach nun zu einer "massiven massiven Altsaison" führen wird - und zwar innerhalb der nächsten Wochen.

In seinem neuesten Tweet (siehe unten) zeichnet er eine Altcoin-Markt-Bewegung ein, die signifikante Gewinne bis zum Mai ermöglicht: Seiner Einschätzung nach steigt die Marktkapitalisierung des Altcoin-Marktes auf bis zu 1,08 Billionen US-Dollar bis zum Ende des laufenden Aprils - exklusive Bitcoin und Ethereum. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt diese laut den Zahlen von CoinGecko bei 920 Milliarden US-Dollar. Innerhalb der nächsten Tage könnten also fast 100 Milliarden US-Dollar in den Altcoin-Markt fließen.

Crypto Altcoins Market Cap Breaking As Expected, And Alts Are Already Bouncing, Successful Breakout Can Lead Massive Massive Altseason. https://t.co/SUtRdnqTED pic.twitter.com/71OAH2DlOp - World Of Charts (@WorldOfCharts1) April 21, 2025

Mit seiner Einschätzung ist der Krypto-Experte nicht allein: Der Krypto-Analyst und -Unternehmer Michael van de Poppe erklärte in einem Tweet bereits gestern, dass der Altcoin-Markt jetzt kurz vor einem Bullen-Zyklus stehen könnte. So erklärte er, dass sein Altcoin-Portfolio zwar derzeit mit 60 Prozent im Minus stehe, er jedoch niemals verkaufen würde, weil er eben von bald steigenden Preisen überzeugt sei.

Allerdings ist es selbst für erfahrene Krypto-Trader nicht einfach, den Markt immer richtig einzuschätzen und zum bestmöglichen Zeitpunkt eine Kryptowährung zu kaufen oder zu verkaufen. Deshalb setzen immer mehr Nutzer auf sogenannte KI-Agenten wie Mind of Pepe ($MIND), die autonom Informationen sammeln und verarbeiten, um dadurch den Markt umfassend zu verstehen. Die künstliche Intelligenz soll dabei helfen, Sentiment mit Marktbedingungen zu verknüpfen und so eine Übersicht darüber zu erhalten, wie sich der Altcoin-Markt in den kommenden Wochen, Monaten oder gar Jahren verhalten könnte.

KI-Agent und Schwarmintelligenz: Was bietet Mind of Pepe?

Einer der großen Vorteile von KI-Agenten wie Mind of Pepe ist das vollkommen autonome Handeln der Software. Dadurch kann diese zum Beispiel mit Krypto-Communitys, verschiedenen Plattformen oder selbst mit Influencern interagieren und dort eine Fülle an Informationen sammeln. Diese werden dann in Echtzeit analysiert und in die geplante Handelsstrategie eingearbeitet, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Mind of Pepe lässt sich zum Beispiel mit einer Reihe von dezentralen Anwendungen (dApps) nutzen, aber auch in den sozialen Medien einsetzen. So sammelt der KI-Agent zum Beispiel Informationen über Twitter, Telegram oder über andere Plattformen. Gleichzeitig ist eine Web3-Nutzung ebenfalls möglich, indem der KI-Agent zur Token-Bereitstellung eingesetzt wird oder eine Blockchain-Integration erhält.

Erhalte alle Informationen zum Mind of Pepe Projekt!

Derzeit läuft der Vorverkauf des nativen MIND-Tokens auf Hochtour, was bereits einige beachtliche Erfolge mit sich gebracht hat. So wurden über 8,1 Millionen US-Dollar an Kapital im Presale bereits gesammelt - bei einem aktuellen Preis von 0,0037265 US-Dollar.

Eine Vielzahl an Investoren hat zudem bereits jetzt ein Interesse am ersten Staking-Programm von Mind of Pepe: Über 1,2 Milliarden $MIND-Token wurden bereits festgesetzt und erhalten aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 277 Prozent. Frühzeitige Anleger haben die Chance, ein passives Einkommen zu erzielen, bevor der MIND-Token überhaupt am freien Markt gehandelt werden kann.

Investiere noch heute in den MIND-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.