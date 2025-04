Unterföhring (ots) -"Ja - ich bin auch wieder dabei. Mal gucken, ob ich es bereuen werde!" lächelt der ehemals verlorene Sohn in die Kamera. Jimi Blue Ochsenknecht kehrt in der 5. Folge von "Diese Ochsenknechts" (zu sehen ab Dienstag, 22. April, 20:15 Uhr exklusiv auf Sky und WOW) mit einem Paukenschlag zurück auf den Bildschirm und in das Leben seiner Familie. Wird der große Streit mit Natascha, Cheyenne & Co. bald der Vergangenheit angehören, oder wird das erste geplante Treffen nach langer Zeit zum nächsten Desaster? Bei den Gedanken an die vergangenen schweren Monate übermannen Jimi die Gefühle - der Countdown bis zum großen Wiedersehen läuft! Aufregung auch bei den drei Damen der Familie: Während Natascha und Cheyenne mit großen Erwartungen der Gala des "Blauen Panther" entgegenblicken, sind die beiden wenig später zusammen mit Oma Bärbel zu einem festlichen Casino-Jubiläum geladen - mit einem für Nataschas Geschmack etwas zu feucht-fröhlichen Ausgang!Jimis großes Comeback?"Der erste Schritt? Dass man einfach am Tisch sitzt, jeder losheult, jeder aus der Seele herausschreit, was einem auf dem Herzen liegt, sich dann in die Arme nimmt und sagt: Okay, ab hier fangen wir wieder bei Null an!" Nach monatelanger Funkstille hat sich Jimi Blue zu einem wichtigen Schritt entschlossen: Er möchte einen Schlussstrich unter das vergiftete Verhältnis zu seiner Familie ziehen und wieder in den Kreis des Ochsenknecht-Clans aufgenommen werden. "Das letzte Jahr war das Schlimmste, das ich jemals hatte", blickt der 33-Jährige auf eine schwere Zeit zurück, die ihn mit der Trennung von Ex-Freundin Laura-Marie Geisler und dem Trubel rund um seine Tochter Snow sehr zugesetzt hat. "Ich bin sehr vorsichtig - mein Vertrauen in die Menschheit ist noch geringer geworden", lautet sein neues Credo. Mit seinem Umzug in die italienische Metropole Mailand möchte Jimi sich ein neues Umfeld schaffen. Doch die Gedanken an die Vergangenheit lassen ihn nicht los: "Das Schlimmste war für mich, dass keiner aus der Familie für mich unterstützend da war, so wie ich vielleicht für sie unterstützend da gewesen wäre. Ich möchte auf jeden Fall, dass Sie sich bei mir für die Art und Weise entschuldigen", bricht Jimi in Tränen aus und zeigt, wie tief seine seelischen Wunden noch immer sind. Doch auch Jimi weiß, dass er viele Fehler gemacht hat, die er nun zutiefst bereut: "Vergessen kann ich nicht, aber verzeihen auf jeden Fall - wenn sie mir verzeihen, kann ich auch ihnen verzeihen." Vielleicht wäre eine neue Frau im Leben die Lösung? "Ich werde möglichen Beziehungen aus dem Weg gehen. Ich habe meine festen Ziele vor Augen und möchte darauf ohne jegliche Ablenkung meinen Fokus legen", hat Jimi zu diesem Thema eine ganz klare Meinung - doch der nächste Flirt in der Mailänder City ist nicht weit... .Blitzlichtgewitter für Cheyenne und Natascha beim "Blauen Panther"New Age, new Me? Unter diesem Motto offenbart Natascha als frisch gebackene 60-Jährige ein bemerkenswertes Umstyling ihrer Haarpracht: Aus blond wird plötzlich schwarz! Aber warum? "Ich wollte einfach mal sehen, wie ich eigentlich in echt aussehe - ohne Fake-Blond", erklärt das Familienoberhaupt ihren Optikwechsel Das Timing könnte allerdings riskanter nicht sein, denn am nächsten Tag steht für sie und Tochter Cheyenne ein wichtiger Auftritt auf dem Roten Teppich des Bayerischen Fernsehpreises "Blauer Panther" an. "Du siehst aus wie eine Domina!", entfährt es Cheyenne, die sich kaum an den neuen dunkelhaarigen Anblick ihrer Mutter gewöhnen kann. Die Nervosität steigt: Gleich geht es mit Heidi Klum & Co. ins Blitzlichtgewitter. Was wird die beiden Ochsenknecht-Schönheiten auf der Verleihung erwarten - gehören sie etwa auch zu den Nominierten? Um sicher zu gehen, wird schonmal eine Dankesrede vor dem Badezimmerspiegel im Hotel geprobt. Hände schütteln, höflicher Smalltalk, gut aussehen: Die Ochsenknecht-Ladies sind in ihrem Element! Doch nach der großen Gala sind Cheyenne und Natascha auffällig kurz angebunden - was ist wohl der Grund für ihre schlechte Stimmung?All in! Cheyenne, Natascha und Bärbel im Casino-FieberAnlässlich eines Jubiläums wurden Natascha, Cheyenne und Bärbel als Star-Trio des Ochsenknecht-Clans in den Festsaal eines großen Casinos bestellt. Doch schon bei der Ankunft im Hotel gibt es Zoff: Bärbel fühlt sich für den Abend nicht genügend gewertschätzt! "Da werde ich irgendwann stinkig, weil ich mich dann verarscht fühle", platzt Natascha die Hutschnur und kann das Aufbegehren ihrer Mutter nicht verstehen. War es doch keine so gute Idee, die 84-Jährige zu einem so großen Event mitzunehmen? Im Casino-Saal müssen die Streitigkeiten aber schnell beigelegt werden - man will sich schließlich professionell präsentieren. Bei Sekt, Musik und netten Leute fühlt sich Bärbel auf einmal wieder pudelwohl und lehrt gut gelaunt Glas nach Glas. Als sie mitten im Casino eine flotte Sohle aufs Parkett legen will, muss Tochter Natascha einschreiten. "Wenn Oma will, dann ist sie eine Legende!", freut sich Enkelin Cheyenne über das Schauspiel. Während die Party weiterläuft, ziehen sich Natascha, Cheyenne und die leicht angeheiterte Bärbel in den Backstage-Bereich zurück, denn bald steht Nataschas großer Auftritt an: Sie soll einen leuchtenden Jubiläums-Geldkoffer auf die Bühne tragen. Beim Warten gesellt sich plötzlich eine gute bekannte Prominente zu den drei Damen und sorgt für einen denkwürdigen Auftritt... .- Fotos über das SkyFotoweb- Die Folgen-Screener sind ab sofort im Sky Media Village zu sehen- Trailer auf YouTube hierB28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. 