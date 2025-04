Paderborn (ots) -"Die Absicht der Parteien, die das Cannabis-Gesetz eingeführt haben, war sehr gut - aber es ist nicht gut umgesetzt worden. Das System Medizinalcannabis funktioniert, aber im Bereich Konsumcannabis muss nachgebessert werden", forderte Torsten Greif, Gründer und CEO der Four 20 Pharma GmbH, in der Montags-Ausgabe des täglichen News-Podcasts "Table.Today" von Table.Briefings.In dieser Podcast-Folge sprachen die Redakteure von "Table.Today" über den jüngsten TV-Auftritt des designierten neuen Bundeskanzlers Friedrich Merz in der Politik-Sendung "Carsten Miosga". Die Aussagen des CDU-Vorsitzenden zu Themen wie Energiepolitik, Wirtschaftswachstum, Ukraine-Krieg, Migration und Cannabis-Legalisierung wurden analysiert.Torsten Greif wurde zum CDU-Wahlkampf-Thema "Abschaffung des Cannabis-Gesetzes" befragt, das jedoch im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD lediglich mit dem Satz "Im Herbst 2025 führen wir eine ergebnisoffene Evaluierung des Gesetzes zur Legalisierung von Cannabis durch." erwähnt wurde.Eine faktenbasierte Überprüfung begrüßt Torsten Greif, um die von Four 20 Pharma schon lange geforderten Verbesserungen des Cannabis-Gesetzes (CanG) auf Basis empirischer Daten zu erreichen: "Medizinalcannabis gab es schon vorher und der Bereich ist unter strengen Regeln etabliert worden. Das System funktioniert. Aber im Bereich Konsumcannabis muss nachgebessert werden."Im Podcast widersprach der CEO von Four 20 Pharma der Behauptung, dass das von Ärzten verschriebene Medizinalcannabis in Apotheken zu gleichen Preisen erhältlich sei wie auf dem sogenannten Schwarzmarkt. "Das ist nicht richtig", stellte Torsten Greif klar: "Medizinalcannabis gibt es mittlerweile in wesentlich besserer Qualität und zu günstigeren Preisen als Cannabis auf dem Schwarzmarkt." Bevor eine Charge für den Medizinalcannabis-Markt freigegeben werden könnte, wurde sie dreimal durch Labore geprüft. "Das hat sich bei Patienten von Medizinalcannabis rumgesprochen. Auch bei den Ärzten hat ein Wandel stattgefunden, es wird wesentlich mehr Medizinalcannabis verschrieben", so Torsten Greif abschließend.Zum Podcast: Im täglichen News-Podcast "Table.Today" von Table.Briefings analysieren die Chefredakteure Michael Bröcker und Helene Bubrowski jeden Werktag ab 6 Uhr morgens die Themen, die heute wichtig sind und morgen wichtig werden.Die Table.Briefings sind ein Informationsangebot für die entscheidenden Köpfe in Politik und Wirtschaft, Verwaltung und Verbänden, Wissenschaft und Bildung sowie NGOs und Gesellschaft. Table.Briefings verbinden die redaktionelle Qualität von Leitmedien mit hoher Domänenkompetenz in ausgewählten Fachgebieten.Pressekontakt:Daniel MuchaPressekontaktSenior PR-ReferentHeyst GmbHd.mucha@heyst.com+49 (0)201-890631-988Original-Content von: Four 20 Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142661/6016679