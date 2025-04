München (ots) -Zum Tode von Papst Franziskus zeigt sich der Vorsitzende der CSU-Fraktion Klaus Holetschek tief bewegt von seiner Lebensleistung:"Wir trauern um Papst Franziskus. Eine starke und mahnende Stimme in der Welt ist zum Ostermontag für immer verstummt. Trotz körperlicher Beschwerden trat Papst Franziskus bis zuletzt für seine zentrale Botschaft ein: Dass sozial Schwache und Menschen, die wenig haben, nicht vergessen werden. Oft auch kritisch gegen den Mainstream und das kirchliche Establishment hat er mit seiner Bescheidenheit das Amt des Papstes auf unkonventionelle Art verändert. Von den Straßen Argentiniens bis in die Hallen des Vatikans ist er als Angehöriger des Jesuiten-Ordens seinen Wurzeln als fürsorgender Seelsorger und spiritueller Theologe stets treu geblieben.Der Tod von Papst Franziskus berührt die Menschen weltweit und mich ganz persönlich. Gemeinsam mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder habe ich den Papst im Mai 2024 bei einer Audienz persönlich kennenlernen dürfen. Diese Begegnung war für mich als gläubigen Christen ein sehr bewegender und berührender Moment. Die Begegnung war voller Herzlichkeit und Offenheit. Ich werde mich an Franziskus als hochsensiblen Analytiker unserer Zeit erinnern, der keine Scheu davor hatte, auch schwierige Themen wie die oftmals große Distanz zwischen Kirche und Jugend offen und selbstkritisch anzusprechen. Das hat mir imponiert. Immer wieder waren seine Gedanken aber auch wichtige Impulse, um das eigene Handeln zu überdenken.Unsere Gedanken und Gebete sind bei Papst Franziskus. Ich werde ihm ein würdiges Andenken bewahren."Das beiliegende Foto zeigt Klaus Holetschek und Ministerpräsident Dr. Markus Söder bei der Papst-Audienz im Mai 2024 in Rom.Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6016695