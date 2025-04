DJ DHL setzt wegen Zöllen hochwertige Versendungen in die USA aus

Von Kimberley Kao

DOW JONES--Die DHL Group setzt ab Montag die Versendung hochwertiger Güter in die USA aus, weil sie mit Verzögerungen bei der Zollabfertigung aufgrund der neuen US-Regularien zu kämpfen hat. DHL teilte mit, dass ein Anstieg formaler Zollabfertigungen für Sendungen im Wert ab 800 Euro mehrtägige Verzögerungen verursachen könnte. Neue US-Zollbestimmungen schreiben seit 5. April eine strengere Zollabfertigung für Waren im Wert von über 800 Dollar vor. Zuvor hatte die Grenze bei 2.500 Dollar gelegen.

Um die Verzögerungen zu bewältigen, "werden wir [Business-to-Consumer]-Sendungen an Privatpersonen in den USA, deren deklarierter Wert 800 Dollar übersteigt, bis auf Weiteres vorübergehend aussetzen", so das Unternehmen. Business-to-Business-Sendungen sind nicht betroffen, könnten aber mit Verzögerungen konfrontiert sein.

Der Schritt von DHL erfolgte weniger als eine Woche, nachdem die Hongkonger Post angekündigt hatte, Sendungen in die USA zu stoppen. "Die USA sind unzumutbar, betreiben Mobbing und erheben missbräuchlich Zölle", erklärte Hongkong Post am Mittwoch. "Hongkong Post wird definitiv keine so genannten Zölle im Namen der USA erheben und die Annahme von Postsendungen mit Waren, die für die USA bestimmt sind, aussetzen."

April 21, 2025

